"Nouvelle École" : Juss annonce sortir "Habibi", Niska lui répond

Alors que la finale de Nouvelle École se rapproche, un nouveau candidat a décidé de profiter de la visibilité offerte par la plateforme : Juss a annoncé sortir Habibi, vidéo à l'appui.

Vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle série événement de Netflix : Nouvelle École est une télé-réalité rap, inspirée du show américain Rythm & Flow, et qui a pour but de digguer le nouveau talent rap francophone. À la clé, une "kishta", selon les termes de Shay , jury aux côtés de SCH et Niska : 100000 euros. Mais surtout, une énorme visibilité apportée par la plateforme de streaming, et le rêve de percer dans le rap game.

Le freestyle qui n'a pas convaincu

Au départ, ils étaient une vingtaine, et maintenant ils ne sont plus que trois : Fresh La Peufra, Elyon et la dernière femme en lisse, Leys. Mais avant d'arriver à ce trio de tête, il a fallu en éliminer plus d'un. Parmi les candidats malheureux de cette première saison, le jeune Juss, repéré par SCH dans le Vélodrome de Marseille et qui est d'abord arrivé avec un bleu sur la joue - qui a poussé Soso Maness à lui conseiller d'arrêter les bêtises. Pendant les freestyles en groupe, le jeune rappeur a été éliminé après avoir oublié les paroles.

Mais c'est ce même freestyle, qui n'a pas plu à SCH et Niska, qui pourrait bien permettre à Juss de se faire remarquer en dehors de l'émission : son chant Habibi a marqué les esprits, pour le pire comme pour le meilleur. Le jeune rappeur, à l'affût, a décidé de reprendre ce moment unique et a posté une vidéo pour annoncer que la chanson allait sortir. Une déclaration qui n'a apparemment toujours pas convaincu Niska, qui a répondu par... une photo de lui, impassible, quand Juss chantait dans Nouvelle École.

Si Niska ne semble pas touché par le charme de Juss, ce dernier semble avoir une solide fanbase en construction : après avoir séduit Shay, il pourrait bien trouver le succès auprès de certains fans de rap.