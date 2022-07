"Nouvelle École" : la deuxième saison officiellement annoncée par Netflix

Sur Netflix , c'est l'événement de ce début d'été : Nouvelle École, la première télé-réalité rap de France, fait le buzz jusqu'à devenir numéro 1 des streams sur la plateforme. Et une saison 2 vient d'être annoncée officiellement.

Si vous ne l'avez pas encore vue, vous allez avoir besoin d'une session rattrapage, et au plus vite : Nouvelle École , une télé-réalité rap basée sur le modèle de Rhythm & Flow, sa version américaine, est enfin sortie. Longtemps teasée, la série a enfin été rendue disponible pour le public, qui a pu retrouver Shay, Niska et SCH dans des rôles de jury, faisant passer des castings à des jeunes rappeurs afin de trouver la nouvelle pépite.

Publicité

De retour pour une saison 2

Et ça y'est, la série est terminée et on sait enfin qui est le grand gagnant ! Après une longue hésitation des jurys, c'est Fresh La Peufra qui a remporté l'émission en finale face à Leys et Elyon. Après une première saison mouvementée, devenue virale sur les réseaux, Fresh repart donc en grand vainqueur, avec 100K dans les poches et de quoi marquer réellement son empreinte dans le rap francophone - il vient d'ailleurs de sortir son premier EP dont les chiffres sont affolants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Bonne nouvelle pour tous les fans de Nouvelle École : Netflix vient officiellement d'annoncer une saison 2 pour la série, sans plus de détails. Evidemment, le télécrochet n'a pas manqué de révéler des vocations chez les téléspectateurs, dont un grand nombre se questionne sur la façon de participer à l'émission. Pour avoir des réponses, il faudra cependant patienter - Netflix s'applique à entourer cette série de mystères.

De quoi se remotiver après la fin de la saison 1, qui bien que satisfaisante, nous a laissés bien désemparés devant le générique. Et on se dit à très vite, en tout cas on l'espère.