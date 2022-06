"Nouvelle École" : Leys envoie "Codes", un nouveau freestyle bien lourd

C'est un des phénomènes révélés par la série Nouvelle École sur Netflix : Leys est officiellement en finale, et nous saurons le sort qui lui est réservé dès ce samedi 25 juin. En attendant, la jeune rappeuse a lâché un freestyle inédit.

Vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle série événement de Netflix : Nouvelle École est une télé-réalité rap, inspirée du show américain Rythm & Flow, et qui a pour but de digguer le nouveau talent rap francophone. À la clé, une "kishta", selon les termes de Shay, jury aux côtés de SCH et Niska : 100000 euros. Mais surtout, une énorme visibilité apportée par la plateforme de streaming, et le rêve de percer dans le rap game.

Un freestyle lourd et efficace

Au départ, ils étaient une vingtaine, et maintenant ils ne sont plus que trois : Fresh La Peufra, Elyon et la dernière femme en lisse, Leys. Celle-ci a su convaincre le public comme le jury avec des flows lourds et efficaces. Timide et réservée, la jeune femme se transforme lorsqu'elle rappe et devient rapidement une diva sur scène, malgré ses nombreuses (trop selon certains) peurs et hésitations.

Alors que la finale sera diffusée ce samedi 25 juin, et que nous connaîtrons enfin le grand gagnant de cette première édition de l'émission, les candidats se dévoilent un peu plus sur les réseaux sociaux. Après la sortie de Mais qui va écouter ça ? de Elyon, et des divers clips des candidats réalisés avant la finale, c'est Leys qui se lance : la jeune rappeuse a balancé le freestyle Codes sur les réseaux, venant confirmer son niveau impressionnant.

Une belle preuve de son talent auprès de tous ceux qui doutent d'elle, et une raison de plus de regarder Nouvelle École samedi : c'est confirmé, il va y avoir du lourd.