MMA On a discuté avec Cédric Doumbé Par Team Mouv' Partager

On a reçu le combattant Cédric Doumbé dans "On n'est pas fatigué", champion de kick boxing et pratiquant de MMA. L'occasion d'aborder avec lui plusieurs temps forts de sa carrière mais aussi des anecdotes sur son trash-talk légendaire...

Un bon combattant MMA, c'est "une grande bouche" et la capacité d'"assumer ensuite". Ces quelques mots pourraient suffire à résumer la personnalité de Cédric Doumbé... mais l'équipe de la matinale "On n'est pas fatigué" a voulu en savoir plus. Invité par Virginie et sa team, le combattant français de MMA a répondu aux questions sur l'origine de sa débordante confiance en lui, sa maîtrise du trash-talk, son avis tranché sur Tony Yoka et Ciryl Gane, son avenir à l'UFC... Publicité À lire aussi : Cédric Doumbé : "Ma mère cherche un sponsoring avec Smecta..."

