On a discuté avec Latto, la nouvelle queen du rap US

Mouv' : Salut Latto, bienvenue à Paris ! Qu'est-ce que tu es venue faire en France ?

Latto : Hello, je suis venue faire les magasins, manger... des moves d'influenceuse.

Publicité

Tu as déjà appris quelques mots en français ?

"Merci" ! Je devais être sûre de savoir comme on le dit. C'est la moindre des choses quand on mange et tout... "Merci" !

Tu connais un peu la scène rap ici ?

J'écoute un peu la radio et je discute avec les gens. Je viens juste de découvrir Aya [Nakamura] et je l'aime déjà beaucoup.

Parlons un peu de toi. Big Energy était ton premier gros hit international, il a voyagé pas mal grâce à TikTok. Quel rapport tu entretiens avec les réseaux sociaux et le pouvoir que ça peut avoir sur la diffusion de ta musique ?

J'ai une relation d'attraction/répulsion avec les réseaux sociaux, je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients. Je pense qu'une grosse partie de mon succès est liée aux plateformes. Je crois que ça ouvre de nouveaux chemins aux jeunes artistes et ça permet à plus de gens d'avoir la possibilité de réussir... J'ai juste du mal avec les trolls. Fuck the trolls !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tu as fait beaucoup de bruit cette année avec ton morceau Put It On Da Floor et le remix avec Cardi B. Tu peux nous raconter l'histoire de cette collab' ?

J'ai vraiment improvisé cette chanson au studio. Je ne l'ai même pas écrite, j'ai juste pris le micro et dit ce qui me passait par la tête sur le moment. Shoutout aux producteurs et à mon ingé son d'ailleurs.

Le lendemain de la sortie du morceau, j'ai envoyé un DM à Cardi pour lui dire : "Tu devrais venir sur le morceau que je viens de sortir". Mais elle n'a pas vu le message tout de suite. Une semaine après, elle m'écrit pour me dire : "Meuf, j'allais te dire que je voulais remixer le morceau, et je vois que tu m'as déjà demandé !" Nos énergies étaient compatibles, c'était le bon moment.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tu viens de recevoir le trophée BET de la meilleure artiste féminine de hip hop... Qu'est-ce que tu as ressenti ?

C'était vraiment fou, irréaliste. Je me sens bénie. J'ai gagné ce trophée et aujourd'hui je suis ici, à l'étranger... Ma vie est tellement folle.

Il y avait de gros noms parmi les nominées : Cardi B, Coi Leray, Glorilla, Ice Spice... Comment se fait-il que les rappeuses prennent de plus en plus de poids sur la scène US ces derniers temps ?

C'est vrai qu'on est de plus en plus nombreuses. C'est pour ça que j'étais très surprise quand j'ai gagné parce que la compétition était rude... et chacune fait son truc sérieusement. C'est l'année des femmes. Je me sens honorée et reconnaissante de faire partie de cette nouvelle vague !

Dans ton discours de remerciement, tu as parlé d'un "All Female Tour", tu peux nous en dire plus ?

J'espère que ça arrivera. Ou bien peut-être un festival avec uniquement des artistes féminines, ce serait cool... Ça pourrait aussi être un projet commun, les gens adorent quand on collabore entre nous ! De toute façon, je pense que le fait que les femmes prennent les devants sur n'importe quel type de plateforme est une bonne chose.

Tu as aussi fait la couverture du magazine Cosmopolitan il y a peu. Après avoir défendu des valeurs comme l'amour propre et le body-positivisme dans tes morceaux, qu'est-ce que tu as ressenti en ayant la possibilité de défendre ce message sur une aussi grosse plateforme ?

Je suis très reconnaissante d'avoir pu m'y exprimer. Dédicace à toute mon équipe qui a super bien bossé. L'interview était marrante, on a beaucoup parlé de body-positivisme, de skincare... et d'empowerment féminin. Donc oui, je me sens reconnaissante. Cette vie est folle !

On voulait aussi te faire écouter Nayra, c'est une artiste française qui aborde comme toi la thématique de l'amour propre... Le morceau s'appelle Tema la go.

(Elle regarde le live) Elle est chanmé ! Je ne peux pas faire ça... (à propos du fast flow). C'est stylé ! Appelle-moi, Nayra !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Et pour finir, est-ce qu'il y a une artiste qu'on devrait écouter absolument en France ?

Big Latto ! (rires) Et à part moi, je dirais Mello Buckzz. Elle vient de Chicago, elle est dingue et magnifique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Merci pour tes réponses Latto !

Merci à vous... Mouv' baby !