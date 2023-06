On a discuté avec Tristan Aurouet, qui a co-réalisé des clips iconiques du rap français avec Gilles Lellouche

Les années 90 ont marqué un tournant majeur dans le paysage du rap français, les médias commencent à s'intéresser à cette culture et les clips musicaux deviennent la norme pour promouvoir un projet. Tristan Aurouet réalisateur français, a au début de sa carrière travaillé avec les plus grands dans un milieu qui lui était encore inconnu.

On a voulu en savoir sur plus sur ces clips co-réalisés avec Gilles Lellouche, figure incontournable du cinéma français.

Bonjour Tristan, tu as collaboré avec Mc Solaar, Suprême NTM, Saian Supa Crew... Comment ça s'est passé à l'époque ?

Tristan Aurouet : On avait fait un clip pour un groupe de variété hip-hop qui s'appelait Squeegee, qui était un mélange d'un groupe de Besançon avec un mec de Londres. On a donc fait un clip qui s'appelait "By your side", qui était une espèce de bande annonce de film, un peu à l'américaine. Ce qui avait tapé dans l'œil de Solaar. Le clip a beaucoup tourné à l'époque sur M6. On a commencé par faire de la variété, mais notre rêve ultime c’était de faire NTM. Un jour, on a eu cette opportunité qui s'est présentée, pour rendre hommage au début du mouvement hip-hop en France.On a donc fait de grosses recherches, jusque dans les archives de Nova pour retrouver des photos. On avait travaillé avec Bruno (Kool Shen) qui était très investi en solo sur son clip. Quand on a un artiste comme ça, qui est investi, on a quand même plus de chances de faire un truc abouti .

Après ça, on a fait du lady laistee, big red mais en vraiment marquant, on a eu les Saïan dont on a fini par celui de "X raison" qui était une sorte d'aboutissement de ce qu'on a fait en terme clip. C'était un genre de plan séquence qui était assez cool à faire. On l'a fait à la Bibliothèque nationale François-Mitterrand. qui était inspiré d'un plan séquence de Brian De Palma, d'un film qui s'appelle : "Le bûcher des vanités". On l'avait donc proposé aux Saïan et ils ont sauté sur l'occasion.

Est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec Gilles Lellouche ?

Tristan Aurouet : On est des potes d'enfance en fait. J’habitais Fontainebleau, en fait. Et donc lui, il était au lycée là-bas, moi à Melun. Un jour, on avait un pote en commun qui nous a présenté. L'envie de faire du cinéma ou en tout cas de faire des films, est venue assez vite. Dès qu'on a fini notre baccalauréat, l’obsession, c'était de venir à Paris pour faire du cinéma. Gilles a donc fait les cours Florent, moi, j'ai fait une petite école mais je suis pas resté très longtemps. Après, je me suis retrouvé stagiaire et assistant. J'ai fait beaucoup de stages en régie sur des clips notamment. Et puis un jour, on a un court métrage qui a été montré justement à une boîte de clips à l'époque, qui s'appelait "C'est la vie" et qui était une des production qui tournait pas mal. Et comme notre métrage est une sorte de comédie musicale, tout d'un coup, ça a collé à l'univers du clip. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvé en compétition sur un premier clip qu'on a gagné. Et puis voilà, c'était parti.

Comment on fait un clip de rap dans les années 90 ? Quels sont tes inspirations ?

Tristan Aurouet : Le processus créatif se fait beaucoup avec les artistes, en fait. Surtout quand ils savent ce qu'ils veulent. Globalement, Bruno (Kool Shen) savait vraiment ce qu'il voulait donc c’était facile, mais l'inspiration venait de toute la culture hip-hop qu'on avait accumulée à l'époque qui était celle qu'on vivait au quotidien, on a grandi avec. C'est une culture tournée vers les États-Unis avec une imagerie très américaine, notamment avec les clips de Pharcyde ou ceux de Public Enemy. On a aussi grandi avec “Yo! MTV Raps”, les clips prenaient une grosse place à l'époque. Aujourd'hui, c'est revenu grâce à une nouvelle mouvance du clip grâce aux réseaux sociaux. Mais cette tendance avait un peu disparu quand nous, on a arrêté en 2003, il y avait une espèce de ventre mou où le clip était moins porteur et de moins en moins à la mode à cause d'un manque de réseaux de diffusions. À l'époque, ces clips ne défilaient plus trop sur M6, MCM, ou sur MTV. Après, nous comme on voulait faire du ciné, nos clips avaient toujours vocation à être tournés vers une imagerie cinématographique. On a donc mélangé un peu des deux aspects de la culture hip-hop et de l'univers du cinéma.

Clips de rap réalisés par Tristan Aurouet et Gilles Lellouche :

Mc solaar - Paradisiaque (1997)

Suprême NTM - That's My People (1998)

Saian Supa Crew - La preuve par trois (1999)

Lady Laistee - For the ladies (1999)

Big Red - Aux armes (1999)

Saian Supa Crew - X Raison (2001)

