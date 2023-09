On a imaginé le tour du monde de Damso en camping-car

C’est fait : Damso a lâché sa rolex, ses bijoux, mis sa carrière sur pause, et va enfin pouvoir se lancer dans le projet de toute une vie : faire un grand tour de camping-car. Va-t-il traverser la France, le monde, la galaxie entière ? A l’heure actuelle, nul ne le sait, mais a priori, il devrait revenir le 30 mai 2025. Là encore, on ne sait pas grand chose, ce qui est emmerdant quand on veut diffuser une info précise : s’agit-il de la date de sortie d’un prochain album ? d’un concert ? d’un simple single ? la publication programmée d’un post instagram ? ou alors tout autre chose ?

En attendant d’avoir des réponses, on peut toujours se poser d’autres questions : comment se déroulera ce fameux voyage sur 4 roues (ou 6 s’il choisit un modèle Deluxe) ? Quelles seront les différentes étapes de son parcours ? Le Damso que l’on retrouvera dans une vingtaine de mois sera-t-il différent de celui que l’on connaît aujourd’hui ? Grâce à une méthode scientifique fiable et éprouvée consistant à raconter n'importe quoi, on vous raconte ce qu’il va se passer.

Septembre 2023 : le choix du camping-car

D’Indiana Jones à Damso, tous les aventuriers le savent : pas de grand voyage en camping-car sans camping-car. La première étape du périple du bruxellois passe donc par une recherche google “quel est le meilleur camping-car en 2023 ?”. Après des nuits blanches entières à regarder des tests de véhicules sur Youtube, et des journées pleines à faire défiler les pages sur Leboncoin, Damso finit par opter pour le Carthago C-Tourer, un modèle grand luxe et grand confort … du moins c’est ce qu’en disent les sites spécialisés en camping-cars, on va leur faire confiance.

Octobre 2023 : changement de programme

Changement de programme pour Damso : le Carthago C-Tourer est beaucoup trop luxueux pour lui. Il veut vivre simple, loin des rolexs, du homard et des magnums de champagne, et proche du peuple, des matelas fins comme une feuille slim, et des fenêtres mal isolées. Ca tombe bien : à Oosterzele, en Belgique, un certain René a posté une annonce pour se débarrasser de son vieux modèle de Renault Saviem, qui dort dans son jardin depuis 35 ans. “Putain, il aurait été parfait pour le clip de Julien” : Damso est convaincu.

Novembre 2023 : le début des emmerdes

Il fallait s’y attendre : après trois décennies sans rouler, la vie s’est développée dans le Renault Saviem de René. Mousses, champignons, écureuils, fourmis : un véritable écosystème loge dans la cabine, le moteur et même les pneus. Après une remise en état facturée au même tarif que l’achat d’un modèle neuf, le véhicule finit par démarrer. Écureuil sur l’épaule, Damso peut enfin partir à l'aventure … Jusqu’à la prochaine aire d’autoroute. Stationné tant bien que mal sur l’aire de Wetteren, à 9 kilomètres d’Oosterzele, il consacre trois semaines pleines à faire de la mécanique sous une pluie torrentielle. Il occupe ses soirées en écrivant des centaines de lignes sur un carnet : “Je ne regrette pas mon choix. Je ne regrette pas mon choix. Vivre dans le luxe c’est surcoté. Je ne regrette pas mon choix”.

Décembre 2023 : confinement, épisode 21

On ne l’avait pas vu venir, mais la pandémie de covid a décidé de revenir sur le devant de la scène lors de la rentrée de septembre. Après une nouvelle mutation du virus, la situation a vite fini par devenir incontrôlable, et un nouveau confinement a donc été décrété dans la majorité des pays de la planète à partir de décembre. Bloqué dans son camping-car, avec pour seul point de ravitaillement le snack de la station d’autoroute d’Oosterzele, Damso tombe en dépression. Sans carte bleue, ni espèces, ni rolex pour servir de monnaie d’échange, il se retrouve dans une situation improbable pour un artiste millionnaire : impossible d’acheter de quoi manger. Il dresse donc son écureuil à dérober discrètement de la nourriture dans le snack de l’aire d’autoroute. Une vraie relation de confiance se noue entre le rappeur et le rongeur, affectueusement baptisé Julien par Damso.

Janvier 2024 : Tentative de départ

Le froid, la pluie, la faim : Dam’s n’en peut plus. Après une nouvelle série de réparations sur son camping-car, il décide de fuir les températures négatives de Belgique et met le cap sur Marrakech. Il réserve donc la traversée en bateau à Gibraltar, et programme le GPS de son téléphone, qui lui annonce une quinzaine d’heures de route. Une bonne surprise, puisqu’il s’attendait à un temps de trajet au moins deux fois supérieur. Encore une fois, tout ne se passe pas comme prévu : fatigué, affamé, Damso n’a plus les idées claires et ne s’est pas rendu compte que le Marrakech de son GPS n’était pas une ville au Maroc, mais un restaurant marocain à Eskilstuna, en Suède. -6°C en journée, -12°C la nuit dans un camping car sans chauffage … Julien l’écureuil n’en peut plus et part hiberner dans la boîte à gants.

Février 2024 : Mad Max Fury Road

Voyage retour pour Damso, qui retourne vers le sud et s’arrête en chemin à Bruxelles, histoire de récupérer quelques affaires chez lui et de passer à la banque retirer quelques valises de cash. Paré à lancer enfin son aventure, il passe au Total Energie de l’avenue du Port pour faire le plein et rouler jusqu’au bout du monde. Manque de bol, il n’avait pas entendu parler de la pénurie d’essence qui met l’Europe en crise depuis des semaines. Après des heures d’attente dans 6 stations différentes, il abandonne : le camping-car a utilisé sa dernière goutte de carburant. Damso laisse le véhicule au milieu de la route, récupère Julien dans la boîte à gants, l’enroule dans une écharpe pour le réchauffer, et marche droit devant lui, sans savoir où aller.

Mars 2024 : Le retour de Dems

“L’aventure, ça m’emmerde” : en posant ses valises au Royal Windsor de Grand Place, Damso décide de s’accorder une pause bien méritée au milieu de ses vacances. Il loue un étage complet, et laisse la suite présidentielle à Julien. Le rappeur retrouve la forme, reprend un peu de poids, et adopte même un comportement dont il n’a pas l’habitude, en organisant des fêtes avec des dizaines de vixens et en saccageant la moitié des chambres. Après une soirée trop alcoolisée, il s’endort avec son téléphone déverrouillé dans la main, et poste sans le vouloir une série d’émojis sur X : un drapeau de l'Égypte, un personnage en train de faire du ski, et une orange. Internet s’enflamme, et Mouv publie un article qui recense les différentes théories. Un clip en ski sur les pyramides ? Ou une référence à Marlon Brando dans Le Parrain, avec la fameuse orange ?

Avril 2024 : Case départ

Julien en a marre : les noisettes de luxe, c’est sympa un moment, mais l’appel de la nature est plus fort. Damso décide que le bien-être de son écureuil est prioritaire, et planifie un nouveau départ. Problème : après avoir passé huit semaines immobilisé, le camping-car ne redémarre pas. Retour à la case départ pour le rappeur, qui, cette fois-ci, ne s’emmerde pas : il tape directement “camping car le plus cher” dans son moteur de recherche, et repart sur les routes dans un véhicule grand luxe.

Mai 2024 : Changement de programme (bis)

Damso avait annoncé un retour le 30 mai 2025, il se rend donc compte qu’il ne lui reste qu’un an pour réaliser son rêve. Alors qu’il avait prévu un itinéraire sur quasiment deux ans, il est obligé de changer de programme. Il laisse ses cartes, ses dépliants touristiques, et son guide du routard à l'hôtel, et part sans aucun objectif, avec pour seul guide une boussole qui pointe vers le Sud.

Juin 2024 : L’aventure, enfin

Après avoir traversé la moitié de l’Europe, et pris le bateau à Gibraltar, Damso réalise enfin la première partie de son grand voyage, en traversant les pays d’Afrique du Nord vers le Sud. De villages en grandes villes, il enchaine les rencontres avec les habitants de différents pays, passant par des longues zones urbanisées, et de grands paysages désertiques. Enfin, son voyage ressemble à quelque chose. Julien s’éclate, même si les hyènes croisées au Ghana lui valent une belle frayeur.

Juillet 2024 : le coup d’Etat

Alors que son périple l’emmène au Gabon, un coup d’Etat vient perturber la sérénité du voyage. Julien s’impatiente, Damso essaye de lui expliquer schématiquement avec des noisettes et des noix ce qu’est un coup d’Etat, mais l’essentiel est ailleurs : encore une fois, l’aventure prend l’eau.

Août 2024 : Changement de programme (ter)

“T’as raison, Juju” : après une longue discussion avec son écureuil, Damso finit par accepter la réalité des faits. Son voyage en camping-car est voué à l’échec. Il publie une story pour expliquer à ses fans son changement de programme : “Vous vous êtes bien foutus de ma gueule quand j’ai voulu partir en camping-car. Vous aviez raison. Ça commence à me péter les couilles. J’arrête le camping. 30 singles de diamant et je vais m’emmerder ? Rien à foutre j’achète un jet”. Évidemment tout le monde lui tombe dessus, l’utilisation d’un avion dédié à son utilisation personnelle étant un brin irresponsable dans le contexte écologique de 2024. Damso ayant coupé tous ses réseaux directement après avoir posté sa story, il n’a même pas vent de la polémique.

Septembre 2024 : Clash par association

Le tour du monde en jet va forcément beaucoup plus vite qu’en camping-car : après l’Amérique du Sud et le Moyen Orient, Damso file droit vers la Chine. Écureuil sur l’épaule, il parcourt la Grande Muraille, mais est arrêté à son arrivée au fort de Jiayuguan. En cause : son featuring avec Nekfeu en 2019. L’auteur de Cyborg a publié un album en juin 2024, et a créé un incident diplomatique avec une rime sur les Ouighours. Accusé de clash par association, Damso est expulsé du territoire chinois.

Octobre 2024 : cap sur l'Océanie

Fatigué par ce voyage qui ne lui réserve que des problèmes, Damso projette d’aller s’isoler au beau milieu du désert australien, à des centaines de kilomètres de toute civilisation. A l'atterrissage, le frottement entre le train d'atterrissage et le sol extrêmement sec crée un départ de feu. A la fin de la journée, six dizaines d’hectares sont déjà partis en fumée. Les prévisions des experts sont catastrophiques : des mois pourraient être nécessaires pour éteindre l’incendie, qui pourrait rapidement s’étendre sur des millions d’hectares. D’après certains scientifiques, il pourrait même s’agir du premier feu éternel connu, et l’Australie toute entière pourrait être rasée.

Novembre 2024 : There will be blood

Damso décide de quitter le monde et réunit toutes ses économies pour s’acheter une île déserte au beau milieu du Pacifique. Son vieux camping-car est transporté par bateau puis déposé par hélicoptère sur la plage. Le belge revit en faisant le tour de cette petite île en camping-car, Julien s’éclate à grimper aux arbres et lancer des noix sur les crabes pour les faire fuir. Malheureusement, la réserve de carburant du véhicule finit par se vider. Panne sèche sur une île déserte, et c’est pourtant le premier coup de chance de Damso depuis le début de l’aventure : désespéré, il creuse pour s’enterrer vivant et quitter définitivement ce monde, et tombe sur un gisement de pétrole.

Décembre 2024 : à l’aube de la guerre

Damso n’a pas pu ravitailler son camping-car, le pétrole n’étant pas raffiné. En revanche, il a attiré beaucoup de monde autour de son île : l’armée américaine sur le flanc est, l’armée chinoise sur le flanc ouest. Les deux puissances revendiquent la souveraineté de l’île, et envoient des émissaires pour négocier avec le bruxellois. Rancunier envers la Chine après son expulsion quelques mois plus tôt, il se range du côté américain, et déclenche malgré lui une troisième guerre mondiale qui fera des milliards de morts.

Janvier 2025 : Au fond du jardin

Grâce à l’accord avec les ambassadeurs américains, le camping-car est rapatrié directement à Miami. La Fouine accepte de le stocker au fond de son jardin “gratuitement parce que t’es mon fréro de Belgique, mais juste s’te plait on fait un featuring”. Damso s’installe donc sur place avec Julien, bien content de profiter des températures locales et de ne pas avoir à hiberner. Seul problème : toutes les nuits, un relou vient lancer des petits cailloux dans les fenêtres du camping-car en criant “c’est pas parce que t’as plus de réseaux sociaux que je vais arrêtey de t’emmerdey”.

Février 2025 : Voyage retour

Éprouvé par son périple qui ne se passe absolument pas comme prévu, ruiné, Damso abandonne son camping-car et rentre la queue entre les jambes. Sur un conseil de Julien, il se lance à la recherche du fan à qui il avait filé sa Rolex, espérant la récupérer et la revendre. Quand il finit par retrouver sa trace, c’est la douche froide : le jeune homme a déjà revendu la montre depuis plus d’un an pour payer ses études, et le pire, c’est qu’il n’a même pas validé son année.

Mars 2025 : Dernières étapes

Alors qu’il s’est endormi au pied d’un arbre avec Julien, Damso se réveille en sursaut : il vient de se rendre compte que son retour est prévu dans deux mois, mais qu’il n’a rien écrit, rien produit, et rien enregistré. Pas un embryon d’idée, pas une piste. “Julien, t’es mignon quand tu dors, enroulé dans ta queue touffue, mais j’ai besoin de toi là … Donne-moi une idée, Julien. Julien, Julien … mais oui bordel, Julien ! T’es un génie”

Avril 2025 : Une amnésie pour Julien

Damso a toujours su provoquer le débat avec des titres aux concepts forts et dérangeants. Amnésie racontait le suicide d’une ancienne petite amie de façon très détachée ; Une âme pour deux détaillait des relations sexuelles avec sa propre mère ; Julien … malheureusement pas l’histoire d’un écureuil qui fait le tour du monde. Damso décide donc de fusionner les trois thématiques pour réaliser le morceau le plus polémique de toute sa carrière : une amnésie pour Julien raconte comment l’ancienne petite amie d’un écureuil se suicide après avoir couché accidentellement avec son père. Damso est sûr de son coup : “t’en fais pas, ça va cartonner, Juju. Finis tes noisettes, tu vas te les faire piquer”.

30 Mai 2025 : Le retour

Pour son grand retour, Damso choisit de se livrer en interview avec Martin Vachiery. Le journaliste commence évidemment par prendre des nouvelles du rappeur belge : “très content de te recevoir, comment s’est déroulée ton aventure autour du monde ?”. Le silence qui s'ensuit est pesant, Damso prenant le temps d’une longue réflexion avant de répondre. “Franchement, comment ça s’est passé ? R.A.S”.