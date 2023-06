On a imaginé les rappeurs en directeurs artistiques des maisons de mode

Pharrell est investi dans la mode depuis les années 2000 et ce n'était pas une surprise de le voir cette année reprendre la direction artistique de Louis Vuitton. Après le grand succès de son défilé sur le Pont-Neuf cette semaine, la maison Lanvin annonce récupérer Future pour designer sa prochaine collection. En France, on sait que les rappeurs et la mode c'est une grande love story, alors on les a imaginé à la tête des plus grandes marques de luxe.

