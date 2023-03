On a interviewé le plus drôle CM des clubs de foot

Frais-Vallon, 13e arrondissement de Marseille. Le Jeune Piitchouun (@APitchouun sur Twitter) opère en discrétion son travail de CM pour le club de foot du quartier. Mais son humour aura eu raison de lui. La twittosphère ne tarde pas à repérer le compte Instagram du club où il oublie souvent que, malgré les apparences, il est quand même là pour bosser. On l'a donc interviewé pour comprendre un peu mieux le personnage, entre son équipe de U15, les stories hilarantes et surtout... #elle.

Comment tu es devenu CM ?

Je suis coach de deux équipes au club. Le compte Instagram était laissé à l'abandon. Je l'ai donc repris. Au début je postais que pendant les week-end de match. Puis, avec l'ennui j'ai commencé à publier plus souvent, une puis deux puis trois stories par jour où je faisais des blagues. À un moment j'ai posté pendant toute une journée et je me suis retrouvé sur Twitter. De là, j'ai reçu plein de messages de gens qui kiffaient ce que je faisais.

T'as d'autres ambitions pour le club ?

Oui, j'ai envie d'accompagner les équipes des jeunes et de les filmer en immersion. La semaine, à l'entraînement, puis les week-ends en match, dans les vestiaires etc... Là, j'ai plein d'idées mais c'est encore assez flou dans ma tête. Sur Youtube, Tiktok ou Twitch, peu importe. Les petits aiment bien être filmés et moi tout ce que je veux c'est leur faire plaisir...

Pourquoi le président t'as pas encore viré ?

Ah ça !! Il ne peut pas me virer, je reçois plein de messages, les gens aiment trop regarder les stories du compte Insta. À ce rythme, dans deux jours c'est moi le président !

Frais-Vallon, c'est un bon club historiquement ?

C'est un petit club, mais toutes nos équipes ont des qualités. À tous les niveaux on a des cracks, surtout chez les jeunes. Je sais pas si on va pouvoir, mais j'espère qu'on les gardera le plus longtemps possible ! On a eu quelques révélations : Guy Gnabouyou, pro a l’OM et actuellement au FC GAREJI en Géorgie. Oliver Kandem, pro à CLERMONT passé par chez nous. Et Ibtoihi Hadhari, en N2 à L’OM et international comorien

C'est qui vos pires joueurs ?

En vrai, y'en a pas mal. Chez les U15, on a un attaquant qui oublie de marquer des buts. Et aussi le gardien qui nous fait des boulettes... J'ai envie de rentrer sur le terrain et de le courser, c'est pas possible !

Une solution pour que les U15 gagnent enfin ?

J'essaye de trouver, je te promets... Je pense qu'on va les emmener à la plage, à la piscine, leur promettre des pizzas... Je sais pas, il faut leur donner envie de gagner des matchs. On est en D1, on a absolument besoin du maintient. La dernière fois qu'on a gagné, le Covid existait même pas haha !

C'est quoi ton secret pour être aussi drôle ?

Être soi-même et pas se prendre la tête. Je suis quelqu'un de très naturel, sur le compte du club, je poste vraiment ce qui me passe par la tête. Je me dis pas "ah, ça va pas plaire à untel". Je pense pas à ce que vont dire les gens et je fais ce qui me fait rire moi.

Objectif, être repéré par l'OM et finir CM du club ?

J'ai jamais eu comme objectif de devenir CM. L'OM, c'est mon club de cœur. Je le déteste et je l'aime tout autant. Mais J'ai toujours rêvé de faire des trucs sur Internet, j'avais fait le million de vues sur mon TikTok perso, mais j'ai perdu le comte. C'est pour ça que c'était assez naturel de reprendre celui de Frais-Vallon et je m'amuse déjà bien avec.

On est obligés de t'en parler mais... Elle te manque ?

Oh, elle... Bien sûr qu'elle me manque. Je ferais tout pour qu'elle revienne. En vrai, c'est même grâce à elle que j'ai commencé à créer sur les réseaux sociaux, pour oublier ma peine. Mais j'y pense toujours. Je suis prêt à tout. Si je gagne 10 000€ je lui en donne 9 999 et je garde 1€ pour aller m'acheter une cannette à la buvette du stade.

Tu préfères qu'elle revienne ou que les U15 finissent premiers ?

Désolé mes U15, mais à un moment... Ils peuvent continuer à espérer. S'il te plait, reviens !

Donne-nous les bonnes raisons de venir te suivre sur le compte du club et sur ton perso ?

Sur les deux, c'est la même chose. Je fais des blagues, c'est détente. C'est presque que de l'humour. J'ai un seul objectif : on se prend pas la tête.

Pour finir, t'aurais un message à faire passer ?

Je dédicace les deux coachs qui m'accompagnent, Marvin et Malik, Mlk.off qui fait aussi du rap en même temps qu'il coache ! Mon groupe Twitter que j'aime tellement. Je l'ai créé par hasard il y'a un an et demi et depuis on se parle tous les jours, Mehdi Moumen, Picks92, Snek, Gamberge et toute la petite mif. Et ma mère, j'ai failli oublier le plus important. Grosse dédicace à la femme de ma vie, maman je t'aime !

Merci beaucoup à toi, on te souhaite de la réussite... et que elle revienne

Merci à vous l'équipe, j'espère qu'elle reviendra. En attendant, allez l'OM !