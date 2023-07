On a interviewé LE plus grand fan de Cristiano Ronaldo

Pour commencer, présente-toi !

Je m’appelle Giovanny, et je n'aime pas trop parler du reste parce que ce n'est pas nécessaire. Je suis sur Twitter depuis presque 10 ans et je parle de foot... En majorité de Cristiano Ronaldo et du Real Madrid.

Depuis combien de temps es-tu fan de CR7 ?

J’aimerais bien trouver une date ou un déclic pour que ce soit cool à raconter... Mais la vérité c’est que je n'en ai pas. Je suis d’origine portugaise et de famille portugaise. Le football chez nous, c’est plus qu’un sport. On ne manque aucun match du Portugal et donc depuis tout petit j’ai regardé la Seleção et Cristiano Ronaldo. J’ai vraiment grandi avec le foot. Par contre, je sais que je supporte le Real Madrid grâce à lui, depuis 2009 donc. Je suis totalement tombé fou du club, du stade, de l’histoire et de pleins de joueurs...

Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu autant passionné ?

Ce qui m’a marqué, c’est le joueur en lui-même, son implication sur les actions, sa prestance sur un terrain... Il est partout, il donne tout, et surtout c’est un joueur de spectacle. Dès qu’il peut faire un petit geste pour régaler la galerie, il le fait. Et parfois ça lui cause des problèmes. Je me souviens qu’à l’époque, il y'avait un débat sur ses dribbles et ses gestes techniques jugés inutiles. Et je n'ai jamais compris comment on pouvait détester ça. J’ai regardé beaucoup d’interviews de joueurs de l’époque, et notamment du Real Madrid. En 1962, Raymond Kopa parlait déjà de l'importance du show dans le football. Il y expliquait qu’au foot il s’agit d'abord de gagner le match, mais si on peut aussi donner du spectacle aux fans, c’est quand même mieux.

Y'a-t-il quelque chose dans sa carrière que tu regrettes ?

Ses choix de fins de carrière sont regrettables. Je suis supporter du Real Madrid, alors en 2018, j’aurais tellement aimé qu’il reste. Je me souviens que, très vite j’ai compris son choix. Il avait tout gagné et il souhaitait ajouter autre chose à son palmarès, donc je ne trouvais pas ça insensé.

En revanche, rejoindre une Juventus en fin de cycle, c’était tellement triste. Il était seul. Cette période dans sa carrière est vraiment sous-cotée, c’est terrible. Et puis son retour à Manchester United était légendaire. Pourtant, la deuxième saison a été une catastrophe en interne et c’est sincèrement regrettable. Enfin, la cerise sur le gâteau : Al-Nassr. Malgré un choix porté sur le financier et le business, je ne loupe aucun match. Évidemment !

Penses-tu être le fan numéro 1 de CR7?

J’en sais rien. Je suis extrêmement passionné par le joueur et par la détermination de l’homme, ça m’inspire et ça m’a beaucoup aidé pour plein de projets en dehors même du sport ou des réseaux sociaux.

Objectivement, tu ne trouves pas que Messi est meilleur ?

Objectivement, non. Et pour aller plus loin, je dirais même que Cristiano est à des années de Messi. Je n'aime pas cette manière que certaines personnes ont de dire : « Tu préfères Cristiano mais au fond, tu sais que Messi est le meilleur ». Comme si c’était quelque chose d’acté, une vérité générale. Pour être honnête, je n’ai jamais vu quelqu’un de plus doué, talentueux et qui maitrisait autant son sport que CR7. Il a amené le football à un autre niveau et a réuni tout ce qu’il y a de meilleur dans ce sport.

Pourquoi as-tu décidé d'ouvrir un site qui recense tous ses buts ?

C'est une longue histoire. Depuis des années j’y pense et depuis des années j’y travaille. J'ai commencé à apprendre le développement web, il y'a quelques années. Et mon premier sujet, c’était déjà Cristiano. Je faisais une compilation grossière de ses stats par club, avec son nombre de trophées gagnés. En vrai, je ne me débrouillais pas trop mal mais c’était loin d’être incroyable. Moi, je voulais vraiment qu’on puisse rechercher n’importe lequel de ses buts et le revoir. C’était ça la partie la plus technique. Rendre un fichier Excel ou Google Sheets agréable à naviguer pour tout le monde.

Quel est ton but préféré de Cristiano ?

J’en ai deux préférés. Et je pense que je n'arriverai jamais à les départager. Il y a sa bicyclette contre la Juventus, en quart de finale de la LDC 2018. Un classique. Le but est légendaire et est devenu l’un des plus célèbres de l'histoire du sport. Puis sa Madjer contre la Hongrie en phase de groupe de l’Euro 2016. Je me souviens de tout. Ce sont des moments d’émotions partagées, ancrés à jamais dans ma mémoire.

Si tu pouvais passer 5 minutes avec lui, que lui dirais-tu ?

5 minutes avec Cristiano ? Je n'y pense même pas... Ça ne me parait pas vraiment réalisable pour le moment ! Mais je l’ai déjà vu plusieurs fois. La dernière, c'était à l’Estadio de Dragao pour la finale des barrages de la Coupe du Monde 2022, contre la Macédoine du Nord.

Combien de temps ta passion t'occupe-t-elle, chaque jour ?

Ces derniers mois, pas mal de temps. Je parle beaucoup de lui sur Twitter, et en dehors je développe mon site et d'autres applications. Mais c’est vraiment ma passion. Et le fait d’être suivi par des passionnés ça rend tout ça encore plus incroyable. C'est comme une grande aventure, j'adore cette idée.

Quel est ton Top 5 all-time ?

Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane, Eusébio, Di Stefano et Lionel Messi.

Que feras-tu de ton compte Twitter une fois CR7 à la retraite ?

Je continuerais ce que j’ai toujours fait. Quand j’avais une dizaine d’abonnés je parlais déjà de Cristiano et du Real Madrid. Donc je continuerais. L’opportunité d’avoir des abonnés est arrivée par hasard et je n’ai jamais recherché à être connu sur les réseaux. L'avantage, c’est que maintenant, j’ai l’occasion de directement partager mes projets avec plein d'autres fans. Et ça ça fait énormément plaisir. Mais bien sûr je continuerai à parler du Real Madrid et de nos mercatos bancals.

Quel a été le moment le plus émouvant de sa carrière ?

Sans hésiter une seule seconde : l’Euro 2016. C’est l’un de mes moments préférés de toute ma vie, même au-delà du football.

Hormis le site web, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite pour CR7 ?

Le truc plus fou ? Je vous invite à me suivre. Un jour je le rencontrerai et je ferai une interview de lui !