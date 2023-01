Maintenant qu'on connait les meilleurs rappeurs français selon Chat GPT, on voudrait savoir d'autres choses plus croustillantes sur le rap game. Encore une fois le robot ne se mouille pas trop, mais certaines réponses sont assez golri. Même si on n'est pas beaucoup plus avancé au final...

Pourquoi Orelsan a refusé un feat à Bigflo & Oli ?

Je ne suis pas au courant d'une information spécifique qui indiquerait pourquoi Orelsan a refusé un feat à Bigflo & Oli. Il est possible qu'il ait eu des raisons personnelles ou professionnelles pour ne pas vouloir collaborer avec eux à ce moment-là. Il est également possible qu'il n'ait tout simplement pas eu l'occasion ou l'intérêt de travailler avec eux. Il est important de noter que les artistes ont des agendas et des projets différents, et ils peuvent ne pas être disponibles ou intéressés pour participer à toutes les collaborations qui leur sont proposées.

Commentaire : le robot ne va pas encore remuer le couteau dans la plaie des deux frangins et tente d'expliquer le pourquoi du comment de façon diplomatique.

Kaaris et Booba vont-ils se réconcilier un jour ?

Il n'est pas possible de prédire avec certitude si Kaaris et Booba vont se réconcilier un jour. Les deux rappeurs ont été impliqués dans une longue feud (guerre des mots) qui a débuté en 2013 et a été marquée par des échanges verbaux et physiques violents. Il y a eu des tentatives de réconciliation à plusieurs reprises, mais elles n'ont jamais abouti. Il est possible que les deux rappeurs finissent par enterrer la hache de guerre, mais cela dépendra de leur volonté personnelle de tourner la page et de leur capacité à surmonter les tensions qui ont mené à leur rivalité.

Commentaire : Chat GPT croit à une réconciliation... nous, pas trop.

Pourquoi Gazo finit toujours ses phrases par "tu vois" ?

Il n'est pas possible de dire avec certitude pourquoi Gazo finit toujours ses phrases par "tu vois", étant donné que je n'ai pas d'informations sur son utilisation de cette expression. Cependant, il est possible que cela soit une forme d'oralité, une manière de donner de l'intimité ou de la proximité à son discours, ou encore une manière de montrer qu'il est en train d'expliquer quelque chose d'évident. Il est probable qu'il utilise cette expression pour renforcer son message et pour montrer qu'il est en train de partager une idée ou une opinion avec son auditeur. Il est important de noter que c'est une expression couramment utilisée dans le langage parlé en France et que cela peut varier selon les contextes et les personnes.

Commentaire : "la Drill c'est un style de musique, qui dénonce tu vois, voilà ? Tu veux ce que je veux dire"

Jul porte-il d'autres chaussures que des claquettes ?

Jul est un rappeur français qui est connu pour porter des claquettes, mais il n'y a pas de preuve qu'il ne porte pas d'autres types de chaussures. Il est possible qu'il porte également des baskets, des chaussures de ville, etc., en fonction de l'occasion et de son style personnel. Il est important de noter que les artistes ont souvent des armoires remplies de vêtements et de chaussures différents qu'ils portent en fonction des occasions, comme les concerts, les photoshoots, les interviews, etc.

Commentaire : on a quelques photos de Jul en baskets... mais pas beaucoup.

SCH a-t-il les plus beaux cheveux du rap français ?

Il est subjectif de dire qui a les plus beaux cheveux dans le rap français, car cela dépend de la préférence personnelle de chacun. SCH, qui est un rappeur français, est connu pour ses cheveux longs et frisés, mais il n'y a aucune preuve qu'il a les plus beaux cheveux par rapport aux autres rappeurs français. Le physique ne devrait pas être un critère pour juger la qualité de l'artiste ou de sa musique, c'est plutôt la qualité de son travail qui importe.

Commentaire : cheveux frisés le S ? Rupture de lisseur chez Babyliss ?

Naps est-il vraiment fan du film "Scarface" ?

Naps est un rappeur français qui a commencé sa carrière en 2015, il est connu pour son style de rap qui mélange les influences de la trap et de la musique urbaine. Il est également connu pour ses références à la culture populaire dans ses textes. Il a d'ailleurs fait des références dans ses chansons à des films comme Scarface. Il a également porté des t-shirts à l'effigie du personnage principal du film "Scarface" dans plusieurs de ses vidéos. Il est donc possible qu'il apprécie le film "Scarface" et qu'il se considère comme un fan de celui-ci.

Commentaire : "Okay, okay."

Nekfeu a t-il battu Logik au Rap contenders ?

Nekfeu et Logik sont tous les deux des rappeurs français et ils ont tous les deux participé au Rap Contenders, une compétition de rap française. Il est possible qu'ils se soient affrontés lors de cette compétition, cependant, je n'ai pas de connaissance précise sur cette rencontre et je ne peux pas affirmer qui a gagné.

Commentaire : mystère toujours pas élucidé... seuls Nekfeu et Logik (et leurs entourages) savent...

Jul va-t-il devenir maire de la ville de Marseille ?

Je n'ai pas accès à des informations sur les élections municipales à venir ni sur les candidats potentiels pour le poste de maire de Marseille. Je ne peux donc pas répondre à cette question. Je suis un modèle de langue formé sur des données existantes, donc je ne peux pas prédire l'avenir. Il est préférable de vous informer auprès des sources d'information officielles pour connaître les dernières actualités et les développements futurs.

Commentaire : Benoît Payan (maire actuel), c'est bientôt l'heure de laisser ta place...

Rohff connait-il vraiment le groupe Migos ?

Je ne peux pas dire avec certitude si Rohff connaît personnellement le groupe Migos ou non. Il est possible qu'il en ait entendu parler en raison de leur popularité dans le monde de la musique, mais je n'ai pas de preuve concrète qu'il les connaît personnellement. Il est possible qu'il ait collaboré avec eux dans le cadre de son travail musical, mais je n'ai pas accès à cette information. Il est préférable de vérifier auprès de Rohff lui-même ou de ses représentants pour obtenir des informations sur ses relations professionnelles ou personnelles.

Commentaire : visiblement le robot ne connait pas Yérim Sar...

Shay va-t-elle percer aux Etats-Unis ?

Il est difficile de prévoir avec certitude si la rappeuse belge Shay va percer aux États-Unis. Cela dépendra de facteurs tels que la qualité de sa musique, sa capacité à se connecter avec un public américain, et la promotion et le soutien qu'elle reçoit de la part des médias et des entreprises de musique. Les artistes belges ont réussi à percer aux États-Unis dans le passé, mais cela requiert un travail acharné et une opportunité. Il est important de noter que le marché américain est très compétitif et il y a beaucoup d'artistes talentueux qui cherchent à percer. Il est donc important pour Shay de continuer à travailler dur et de saisir toutes les opportunités qui se présentent pour elle.

Commentaire : le robot n'a pas trop l'air de croire au talent de Shay...