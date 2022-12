On a regardé la finale France-Argentine avec l'Entourage !

La Coupe du Monde et son actualité brûlante auront décidément fait leur apparition remarquée dans plusieurs concerts de rap. Que ce soit à la Défense Arena avec Orelsan pour le quart de finale France-Angleterre, ou au Bercy de Damso lors de la demi-finale France-Maroc, les fans de rap ont pu compter sur leurs artistes préférés pour les tenir au courant du résultat des matches, entre deux bangers.

Les réactions exaltées de Doums, Alpha Wann et Framal

Ce dimanche, la finale de Coupe du Monde opposant l'équipe de France à celle d'Argentine s'est jouée quelques heures avant le début du concert de Doums au Bataclan. L'artiste originaire du 9è arrondissement de Paris et son équipe, composée de membres de l'Entourage, d'artistes de son label Frémont & Co et de rimeurs affiliés ont suivi le match dans les loges de la salle. Mouv' a pu vivre ces instants fiévreux à leurs côtés.

La défaite de la sélection tricolore les a probablement déçus, mais elle n'a pas trop durement entamé le morale des troupes. En témoigne le concert survolté qui a ensuite été proposé par Doums et son casting d'invités XXL : Alpha Wann, Deen Burbigo, Jazzy Bazz, SPri. Noir, Black M, Framal, Mekra, Norsacce, Abou Tall, Ratu$, EDGE, Eff Gee, Slkrack, Chizii, Bayass ou encore Saïsaï... Bref, l'Entourage et l'entourage de l'Entourage, comme à l'accoutumée.