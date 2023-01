On a testé "Kaleidoscope", la mini-série "révolutionnaire" 

Pour commencer la nouvelle année de la meilleure des façons, la plateforme Netflix s'est lancée un pari risqué : proposer une série inédite qui remettra en question les codes habituels de visionnages des utilisateurs. La série, actuellement 2ème du classement des séries les plus vues en France, est-elle à la hauteur des espérances ?

Un concept "classique revisité"

C'est ce que reflète distinctement "Kaleidoscope". Créée et show-runnée par Eric Garcia, la mini-série vient booster la carrière de ce réalisateur notamment connu pour "Repo Men" et "The Jen Doe Identity".

La promesse de la série est assez simple, on découvre Ray alias Leo Pap, père de famille brisé et prêt à tout pour sa famille, comme tenter des braquages à hauts risques. Pour réaliser ce qui est pour lui le "casse du siècle", il se crée une équipe de "pseudos braqueurs" pas si professionnels pour introduire le coffre le mieux protégé des États-Unis.

Jusqu'ici, la série à des avants goûts de la célèbre "Casa de Papel" ou encore d'"Army Of Thieves" derrière ce concept vu et revu, notamment sur la plateforme. À noter que la particularité de "Kaleidoscope", est que celle-ci est inspirée d'une histoire vraie : un braquage qui avait eu lieu à New York pendant l'ouragan Sandy, où 70 milliards de dollars avaient été dérobés.

Pour se différencier, "Kaleidoscope" est propulsée par un casting puissant porté par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Boys) , qui apporte à la série un gangstérisme fragile et sincère. Avec lui, on retrouve dans le rôle de Hannah l'actrice Tati Gabrielle (The 100, You) , Stan (Peter Mark Kendall), Judy (Rosalyn Elbay), Bob (Jay Courtney), RJ (Jordan Mendoza) (Paz Vega), Nazaan Abassi (Niousha Noor).

À regarder dans n'importe quel ordre

À première vue, telle est la promesse de Netflix, "Kaleidoscope" est la seule série de la plateforme qui n'a pas d'ordre distinct et peu se regarder dans l'ordre choisi par le viewer.

Bien que les épisodes soient définis par des codes couleurs correspondant à une durée de temps autour du braquage phare, ceux-ci peuvent être visionnés à l'envers sans que cela ne pose problème. La plateforme propose un ordre défini : Noir, Vert, Jaune, Bleu, Violet, Orange, Rouge, Rose, Blanc. Un ordre qui permettrait d'entretenir l'intrigue tout en découvrant peu à peu les personnages. Cependant, pour les viewers qui souhaiteraient regarder "Kaleidoscope" dans l'ordre chronologique, la recette est la suivante : Violet, Vert, Jaune, Orange, Bleu, Blanc, Rouge, Rose. À retrouver sur la plateforme, Netflix a pensé à des ordres qui pourraient redessiné l'univers de la série, les modes "Usual Suspects", "Orange Is the New Black", "Polar" ou encore "Quentin Tarantino".

Ce que l'on a aimé :

Après une innovation de taille comme l'épisode " Bandersnatch" (interactif) de "Black Mirror" qui avait vu le jour en 2018, la plateforme était attendue au tournant sur une expérimentation comme celle-ci. Un pari qui, bien que le concept de la série soit assez "déjà-vu", est en parti tenu par une intrigue et des personnages qui tiennent la route.

Concernant les personnages**, on est convaincu par le jeu d'acteur de Ray** qui nous permet de traverser les épisodes tout en conservant un bon niveau d'intrigue. Tati Gabrielle confirme également son statut d'actrice prometteuse et nous donne envie d'en voir plus. On reste surtout touché par la relation entre Ray et Hannah, à laquelle on commence à croire au fil des épisodes.

La réalisation de la série est assez convaincante, un univers bien amené à l'ambiance mélancolique parfois et plongée dans un film d'action le reste du temps.

Ce que l'on a moins aimé :

Bien que le concept soit du jamais vu sur la plateforme (5040 combinaisons possibles) , l'utilisateur pourrait être spoilé de la suite des évènements selon l'ordre de visionnage.

Malheureusement, l'histoire est assez prévisible et nous laisse un arrière goût un peu usant. Netflix avait "teasé" un braquage qui se devait d'être des plus impressionnant, et, lorsque l'on compare avec des séries voisines telles que la "Casa de Papel", on est déçu de ce braquage bâclé. Au final, si l'on regarde pour l'aspect braquage de la série, on ne peut qu'être déçu.

Le pari risqué de la plateforme ne permettra sûrement pas à une deuxième saison de "Kaleidoscope" de voir le jour, car chronologiquement, on sent que l'on a fait le tour de ce que la série avait à proposer.

Une série qui au final, change de ce que l'on a l'habitude de voir sur Netflix dans sa forme, bien que ce ne soit peut-être pas la série du siècle dans son fond. On espère à l'avenir voir plus de séries à l'ambiance expérimentale comme celle-ci sur la plateforme, ce qui pourrait renouveler un peu le catalogue de séries qui se terminent après la première saison.