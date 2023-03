On commence quand à flipper des IA ? (Spoiler : maintenant)

MidJourney, Stable Diffusion, Jasper... Toutes ces intelligences font les gros-titres en ce moment. Et ça se comprend. La presse et le public vantent les mérites des IA dites "génératives" qui permettent de créer n'importe quel design en quelques clics seulement. Avec une description précise, il est possible d'obtenir des résultats bluffants, qui correspondent parfaitement aux styles respectifs des créateurs. Et logiquement, ça pose problème aux artistes. La crainte d'être balayés d'un simple revers de main se fait ressentir...

Contestation des artistes

La popularisation de ces IA est relativement récente mais leur praticité a poussé de nombreuses entreprises à les adopter, sans se préoccuper en premier lieu de la dimension éthique de cette pratique... Même les grandes institutions s'y mettent, malgré des budgets sûrement dédiés. C'est par exemple le cas du Ballet de San Francisco, qui a fait débat en Décembre 2022, en utilisant Midjourney pour promouvoir Casse-Noisette. D'autres exemples problématiques existent, comme Jason Allen qui a remporté une compétition artistique lancée par le New York Times en proposant une image également créée par MidJourney. Certains artistes ont donc décidé de faire entendre leur colère face à la montée explosive des intelligences artificielles.

En janvier, des artistes ont collectivement porté plainte contre Midjourney, Stable Diffusion et DreamUp. Ils accusent les différentes IA de plagiat. Capables de reproduire le style d'un artiste en se basant uniquement sur les modèles disponibles en ligne, elles posent un problème conséquent en matière de droits d'auteur... Et selon certaines victimes, l'intelligence artificielle peut même s'apparenter à du vol d'identité. Difficile de croire en son avenir professionnel quand quelques clics suffisent à reproduire un travail qui prend plusieurs semaine à un humain.

Solution temporaire

Récemment, des étudiants de l'université de Chicago ont trouvé une première piste pour réguler l'utilisation des IA génératives et protéger les artistes. Le SAND Lab de la Chicago University a rendu disponible leur invention, le 16 mars dernier. Après avoir été contacté par des artistes, outrés que des programmes permettent à leurs utilisateurs de générer facilement des images imitant leur style, les étudiants ont créé "Glaze", qui permet donc de masquer les œuvres des artistes disponibles en ligne, pour les rendre inutilisables par les IA. Cette solution n'est malheureusement pas rétroactive et ne peut pas être utilisée pour protéger les contenus déjà publiés en ligne.

Son nom vient du mot "vernis", en anglais. Et le principe est simple : le logiciel ajoute une couche d'informations quasiment invisibles à l'œil nu, en filigrane au dessus des images. Chaque œuvre modifiée avec Glaze et publiée en ligne sera rendu inutilisable par les IA. Incapables d'analyser correctement le style d'une image et de la reproduire, à cause des informations cachées par le logiciel, elles ne pourront plus créer comme actuellement.

Quel avenir ?

Mais la solution apportée par ces étudiants, aussi salvatrice puisse-t-elle sembler, n'est que provisoire. Ils le déclarent eux-mêmes : "L'IA évolue très vite, trop vite". Et personne ne se fait de faux espoirs... Il ne faudra pas longtemps avec que les programmateurs derrière ces intelligences artificielles à la puissance redoutable réussissent à contourner le système. "L'idée est de gagner du temps en attendant qu'il y ait plus de régulation".

Et même Elon Musk est de cet avis...

Et à ce sujet, les réglementations sont encore très floues. Les IA bénéficient des avantages d'une zone grise, voire de non-droit, qui leur permettent d'attirer énormément d'utilisateurs. En témoignent les utilisations récentes de MidJourney par certains médias, qui n'hésitent pas à illustrer leurs articles grâce une IA. Et les conséquences sont déjà visibles. Beaucoup de jeunes passionnés voient leur avenir beaucoup plus incertain à cause de la montée en flèche des IA. Si un ordinateur peut faire le même travail en quelques secondes, à quoi bon être graphiste ?

Du côté des sociétés pointées du doigt, on préfère retourner le problème en qualifiant les programmes de simples "outils de travail" tels que Photoshop. Emad Mostaque, le patron de Stability AI (Stable Diffusion) a affirmé qu'elles permettront "à des millions de personnes de devenir des artistes" et "créer des tonnes de nouveaux emplois créatifs". Il estime, par la même occasion, qu'un usage "non éthique" est un problème lié aux utilisateurs et non à la technologie. En attendant, les artistes espèrent fortement que la situation sera rapidement clarifiée. Un premier projet de régulation lancé par l'Union Européenne, baptisé "AI Act", ambitionne de réguler ce secteur en pleine expansion.

Et si finalement, derrière les craintes de robots qui se soulèvent contre l'humanité, se cachait en réalité une autre menace bien plus réelle ?

"La victoire de l'IA sur l'humanité, c'est quand les gens abandonnent et cessent de créer." (Matthew Butterick)