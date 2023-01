On connaît l'artiste préférée d'Orelsan en 2022

« Goûts éclectiques… » C’est avec cette simple formule qu’Orelsan résume le top 5 de ses artistes les plus écoutés sur Spotify en 2022. Brièvement dévoilé via un montage publié sur Instagram à l’occasion du passage à la nouvelle année, le classement nous a effectivement intrigué. Autant vous dire qu'on ne s’attendait pas à ce nom en haut de la liste !

Une artiste produite notamment par Pharrell Williams

Sur la première marche du podium, on retrouve la chanteuse espagnole Rosalía. Même s’il n’est pas encore extrêmement reconnue en France, l’artiste de trente ans a cartonné cet année avec son troisième album intitulé Motomami.

Ce disque de pop aux accents reggaeton ne pouvait que taper dans l’œil d’Orelsan. Et pour cause, il comporte notamment un morceau produit par Franck Ocean mais aussi et surtout un autre composé par les Neptunes, le duo de producteurs formé par Pharell Williams et Chad Hugo dont Orelsan est fan . Evidemment, le reste a dû lui plaire également puisque Rosalía a squatté ses écouteurs plus que n’importe quel autre musicien cet année…

Dans le reste du classement on retrouve aussi Kendrick Lamar, Daft Punk, Gazo et le musicien électronique Burial. Bon, on doit l'admettre : c'est vrai qu’en terme d’éclectisme et de bon goût, Orel’ est plutôt pas mal.