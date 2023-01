Depuis plusieurs semaines, voire mois, l'intelligence artificielle est omniprésente et fascine les internautes (nous les premiers). Il y a un robot du nom de Chat GPT, qui commence gentiment mais sûrement à percer en France car on peut lui demander vraiment plein de trucs cools : rédiger ses copies de partiels notamment et lui poser plein de questions.

Dans le rap français, il y a toujours plein de débats : qui est le plus fort, le rap était-il mieux avant (coucou les boomers), Jul est-il le nouveau Johnny Hallyday ?... En fait, des questions sans vraies réponses qui rendent fous les fans qui s'entretuent presque pour avoir le dernier mot... Mais on a quand même voulu demander à une intelligence artificielle de donner son avis (car le robot est censé être objectif). Spoiler : Chat GPT ne se mouille pas trop...

Qui est le meilleur rappeur français de l'histoire ?

"Il est difficile de dire qui est le meilleur rappeur français de l'histoire car cela dépend des opinions et des goûts de chacun. Il y a eu de nombreux rappeurs talentueux en France qui ont tous contribué à l'évolution et à la diversité de la scène rap française. Certains des rappeurs les plus célèbres et les plus influents incluent IAM, NTM, MC Solaar, Booba, et Jul."

Commentaire : Solide la liste, et en plus, l'IA n'est pas restée bloquée dans les années 90-2000 avec l'apparition du boss de Marseille : Jujujul. Mais il en a choisi plusieurs pour froisser personne.

Qui est le meilleur rappeur français actuel ?

"Il est difficile de dire qui est le "meilleur" rappeur français actuel, car cela dépend des goûts et des préférences de chacun. Il y a beaucoup de rappeurs talentueux en France qui ont chacun leur propre style et leur propre public. Certains des rappeurs les plus populaires et respectés en France en ce moment incluent : -Damso -Ninho -Lous and The Yakuza -Sofiane -Orelsan -Heuss L'enfoiré -Gringe -Nekfeu

Il est important de noter que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il y a de nombreux autres talents dans le milieu du rap français actuel, Il est important de les écouter et de les découvrir pour se faire une opinion."

Commentaire : Gros respect à Lous, mais c'est pas vraiment une rappeuse...

Quelle est la meilleure rappeuse française de l'histoire ?

"Il est difficile de désigner une seule rappeuse comme étant la meilleure de l'histoire car cela dépend des goûts et des préférences de chacun. Cependant, il y a quelques rappeuses françaises qui ont marqué l'histoire de la musique rap française et qui ont eu un impact significatif sur le genre. MC Solaar était un des premiers rappeurs français à avoir un impact international en 1991, et il a été suivi par d'autres rappeurs français tels que IAM, NTM et Booba qui ont tous contribué à la popularité et au développement du rap en France. Dans les années 2000, on peut citer les rappeuses comme Diam's, qui avec son album "Jeu de la vie" en 2002, un véritable succès commercial et critique, a ouvert la voie aux rappeuses françaises. Enfin, dans les années récentes, on peut citer des rappeuses comme Lous and The Yakuza, qui est devenue populaire grâce à son style unique et à ses performances énergiques, ou encore Keny Arkana qui est reconnue pour ses textes engagés."

Il est important de souligner que le rap français est en constante évolution, de nouveaux artistes surgissent tout le temps et il est important de les découvrir pour se faire une opinion et ne pas se limiter à une vision figée de cette musique.

Commentaire : Bon visiblement, MC Solaar est une rappeuse... et l'IA a encore survalidé Lous and The Yakuza ! Pour Diam's et Keny Arkana, on est d'accord à 200%. D'ailleurs, vous connaissez l'album "Jeu de vie" de Diam's ? ? !

Jul est-il le nouveau Johnny Hallyday ?

"Il est difficile de dire si Jul est le "nouveau Johnny Hallyday" car chacun a son propre style et sa propre personnalité. Johnny Hallyday était un chanteur très populaire en France et il a laissé un héritage important dans la musique française. Jul est également un artiste populaire en France, mais il a sa propre image et sa propre carrière. Il est important de le considérer pour lui-même plutôt que de le comparer à un autre artiste."

Commentaire : Chat GPT ne se mouille pas trop pour le coup, mais respecte les deux légendes.

Le rap est-il mieux maintenant ?

"Il est difficile de dire si le rap est mieux maintenant qu'il l'a été dans le passé, car cela dépend de la perspective de chacun. Certains pourraient argumenter que le rap actuel est plus diversifié et inclusif que jamais, avec des artistes provenant de divers horizons culturels et sociaux qui ont réussi à percer dans l'industrie. D'autres pourraient soutenir que le rap est devenu trop commercialisé et qu'il manque de profondeur et de substance par rapport aux débuts de la musique rap. En fin de compte, cela dépend de l'opinion personnelle de chacun."

Commentaire : réponse nuancée du robot qui ne divisera pas les anciens puristes et la nouvelle génération. Encore une fois, il ne prend pas de risque mais on peut le comprendre pour éviter les commentaires des rageux...