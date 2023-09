On en sait plus sur le prochain film Ghibli

Alors que le film a déjà réuni près de 5 millions de spectateurs dans les salles japonaises depuis le 14 juillet dernier, Le Garçon et le Héron sera dans nos cinémas français à partir du 1er novembre prochain.

Le film retrace l'histoire de Mahito, un jeune garçon de 11 ans qui quitte Tokyo après la mort de sa mère dans un incendie. Il s’installe alors avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine à la campagne et y fait la rencontre d'un héron cendré. Ce dernier deviendra petit à petit son guide et l’aidera à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Avant sa sortie le 1er novembre prochain, le film sera présenté en avant-première lors du Festival Lumière à Lyon, le 17 octobre.