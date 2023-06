"On paie nos impôts et la police pour notre sécurité. Pas pour que l'on tue nos enfants"

Incompréhension, indignation, colère et tristesse... C'est un cocktail d'émotions qui émane de la foule présente. Nahel, lycéen de 17 ans, s'est vu ôter la vie au volant d'une voiture de location après un contrôle de police. Une situation qui ne devait pas arriver, qui ne doit plus arriver. Florian, 30 ans, est venu de Saint-Denis pour se recueillir dans la dignité "Oui, c'est un jeune qui conduisait sans permis, mais il ne méritait pas d'être tué. On est en France, et il n'y a pas de peine de mort." L'attitude du policier, filmé après les faits déconcerte encore plus. "Le policier avait l'air serein à l'hôpital après son acte, comment c'est possible !? Il a tué un enfant. Ce n'est pas une mouche, c'est un être humain" s'insurge Karim hors de lui.

Une affaire qui a pris un tournant très médiatique grâce à une vidéo qui a capté l'interpellation et qui est venue contredire frontalement la première version policière. Farah, la tante de Nahel, était proche du garçon. Elle l'a vu grandir aux côtés de son fils, qui était son meilleur ami. La mère de famille exprime toute sa reconnaissance envers la personne qui a filmé : "Je remercie la personne qui a filmé et je fais des prières pour elle, on n'en a pas assez parlé. Il y a d'autres affaires où il n'y avait pas de vidéos. Sans cette vidéo, on n'en serait pas là aujourd'hui."

Sentiment d'injustice et d'impuissance qui règne

Pour les manifestants, l'exigence est claire : la sanction se doit d'être exemplaire pour dissuader d'autres bavures de ce type. Le rappeur Morsay est venu directement d'Espagne pour participer à la marche "C'est inadmissible de voir un meurtre comme celui-ci. On paie nos impôts, on paie la police pour NOTRE sécurité, pas pour que l'on tue nos enfants. J'espère que le policier prendra la perpétuité." De son côté, Ariane, étudiante de 19 ans, souhaite nourrir la réflexion pour changer les choses intelligemment, avec une pointe de pessimisme tout de même : "La police doit arrêter de tuer. Il faut améliorer les conditions de recrutement dans la police et l'accès à l'arme de service. Je n'ai pas envie de dire j'attends quoi que ce soit, car je sais qu'il n'y aura rien."

Les rappeurs concernés par le drame

Plusieurs rappeurs ont marché pour soutenir la famille de Nahel dont Rohff qui pris dans ses bras la maman devant la foule. Dans un contexte où le rap est accusé de ne plus prendre position, les artistes ne se sont pas terrés dans le silence. SDM, PLK, Hamza, Gradur, Niska, Gazo, DJ Snake et tant d'autres ont exprimé leur soutien et ont apporté un regard critique sur la conflictualité grandissante entre la police et les jeunes de banlieues.

Le rappeur du 93, Sadek, est allé encore plus loin en initiant un mouvement solidaire : donner le cachet de son prochain showcase à la famille de Nahel. Ce qui représente 9000 euros. D'autres artistes ont décidé d'en faire autant. C'est le cas de DJ Hamida, qui l'a naturellement suivi :

"J’ai trouvé son idée très honorable. J’ai un show ce samedi à Bordeaux, j’ai donc aussi proposé de rejoindre son action. Si jamais ça peut aider la famille, même si c’est pas grand-chose, avec grand plaisir. C’est aussi simple que ça. Là, ce n'est plus DJ Hamida l’artiste, mais, Ahmed le citoyen qui l’a fait" DJ Hamida.

Au-delà de l'aspect solidaire et financier, c'est surtout la méthodologie de la police que DJ Hamida n'arrive pas à digérer. Il dénonce le deux-poids deux-mesures avec un exemple concret. Celle d'une femme ivre, qui refuse d'être interpellée et qui est suivie par les gendarmes pendant de longues minutes sans violence, avant d'être interpellée dans le calme et la dignité .

"Ce qui me désole dans cette histoire, c’est la géométrie variable... Bizarrement, c’est toujours dans nos quartiers que l'usage de l’arme à feu est le plus fréquent. Quand une dame avec une voiture sans permis fonce sur des motards, prend des sens interdit et crie par la fenêtre qu’elle s’arrêtera pas on l’a suit pendant 10 min pour l’interpeller normalement. La vidéo est sur YouTube " DJ Hamida

Les obsèques de Nahel sont prévues samedi 1er juillet, a indiqué vendredi Patrick Jarry, le maire de Nanterre, dont le jeune homme était originaire.