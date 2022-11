On prédit le nombre d'albums que Jul pourrait sortir dans sa carrière

Le J vient d'annoncer la sortie prochaine, le 9 décembre, de son double album Coeur Blanc. Il s'agira du 26 ème album du rappeur marseillais, sans compter ses nombreuses mixtapes et albums communs.

On a fait un rapide calcul afin de savoir, dans sa carrière, combien d'albums est-ce que Jul pourrait éventuellement sortir s'il garde ce rythme.

Avec Jul, trois albums par an c'est tout à fait normal, lorsqu'à contrario, la plupart des artistes prépare un album tous les deux ans. Sa particularité, c'est un artiste qui donne à son public tout ce qu'il peut, c'est la raison pour laquelle il a sorti de nombreux albums gratuits pendant sa carrière.

Jul affole les compteurs

Un artiste comme très peu en existe, Jul est ultra productif et dans chacun de ses albums, il sait se montrer polyvalent et préparer des titres avec des horizons bien différentes, et qui pourtant réunissent toujours l'ensemble de son public.

En 2020, Jul devenait le plus gros vendeurs de disques de l'histoire du rap français en comptant à ce moment là, 4 millions d'albums vendus en France depuis 2014. En 8 ans de carrière, Jul a sorti 26 albums et mixtapes en comptant celui qui sortira au mois de décembre, et apparaît sur pas moins de 833 titres différents . Des chiffres qui font ont fait de lui cette année l'artiste le plus streamé sur Spotify.

Il pourrait sortir 58 albums

Le J a 32 ans déjà, si on part du principe qu'il pourrait continuer la musique encore une dizaine d'années (à moins qu'il continue jusqu'à l'âge de le retraite...), car il faut savoir dire stop un jour, il devrait sortir 58 albums. Allez, on arrondit à 60. Effectivement, avec 3,5 albums par an à son actif, il devrait nous offrir encore 32 albums environ, à condition bien-sûr qu'il garde le rythme et à son âge, il pourrait vouloir faire une pause un jour. Ou peut être que sont envie de donner va lui faire continuer sa carrière encore des décennies, ce qu'on espère de tout notre cœur.

En plus des albums, on sait que Jul aime nous faire plaisir, arriver sur la scène en Twingo, l'album de Bande Organisé ou encore la gamme pour bébé sur le Jul Shop, l'ambassadeur du 13 va de surprises en surprises et c'est une certitude, on en aura encore plus à l'avenir.

Qu'est-ce que pourrait nous réserver le J en plus de 32 albums supplémentaires ?

Des concerts qui n'ont jamais été réalisés avant

Tout le monde le sait, Jul est un Ovni. Après l'incroyable prestation du Vélodrôme qui a ému tout son public, on se dit que Jul pourraît vouloir faire des expériences de concert encore plus folles. Pourquoi pas un concert dans l'espace ? Dans la lignée de son projet L'Ovni en 2017, Jul s'est toujours considéré comme un extraterrestre. Sachant qu'Elon Musk veut visiter Mars avant 2050, on pense que la personne idéale pour donner un signal de vie à des formes vivantes potentiellement extraterrestres serait sans aucun doute : la zone en personne.

Un nouveau signe ?

Après de nombreuses années portées sous le signe du J, on pourrait commencer à se lasser du signe Jul qui aura traîné un moment. Étant l'un des seuls rappeurs avec un signe aussi reconnaissable, il pourrait avoir envie de l'upgrade avec un nouveau signe.

Le J à l'international

Bien que Jul ait conquis le public francophone, on aimerait le voir conquérir le monde en totalité. Pourquoi pas inviter le J à la prochaine line up de Coachella ? On sait que PNL devaient y assister en 2017 donc ils sont plutôt ouverts à la francophonie. On peut déjà s'imaginer le J arriver en ensemble Kalenjul avec son T-Max et sa chaise Quechua sur scène. Le rêve.

Toujours plus pour son public

Avec le temps, il a su nous prouver que sa team était son ultime priorité. Toujours en train d'essayer de lui faire plaisir, on connaît son aspect extrêmement généreux qui pourrait donner lieu à encore plus d'évènement à la rencontre de son public. Peut-être encore plus d'albums gratuits ? On ne dit pas non.

Avant tout ça, on a hâte de retrouver Jul le 9 décembre avec Cœur Blanc, qui sera sans aucun doute bien mieux à écouter pour les fêtes que n'importe quel chant de Noël.