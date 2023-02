On répond à toutes les questions que vous vous posez (peut-être) sur le Super Bowl

La période du Super Bowl est toujours compliquée depuis la France, d'autant plus quand on est pas familier avec le football américain. On voit chaque année des millions d'américains et de passionnés être en folie autour de cet évènement auquel on souhaiterait prendre part aussi. Pas de panique les amis, on est là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez (peut-être) sur le Super Bowl. Let's gooooo.

Ok, déjà, c'est quoi le Super Bowl ?

Le Super Bowl c'est le dernier match de la saison de NFL, la principale ligue de football américain aux États-Unis. La NFL est divisée en deux conférence de 16 équipes chacunes. Après 17 matches de championnat, les 7 meilleures équipes de chaque conférence s'affrontent en play-offs à élimination directe. Le Super Bowl est donc la finale de ces play-offs, qui oppose la meilleure équipe de chaque conférence et couronne le vainqueur de la saison de NFL.

Pourquoi ça s'appelle Super Bowl ?

Le premier Super Bowl a eu lieu en 1967, et le terme Super Bowl a été effectif seulement à partir de la cinquième édition. Les 4 premières s'appelaient "AFL-NFL World Championship Game", ce qui, vous en conviendrez, n'est pas le nom le plus simple au monde. Les premiers noms imaginés étaient "Pro Bowl" ainsi que "Big One" jusqu'à ce que Lamar Hunt, ancien propriétaire des Kansas City Chiefs propose Super Bowl, en référence à un jouet auquel son fils jouait qui s'appelait "Super Ball".

Pourquoi il y a un show de malade avec des gigas stars à la mi-temps ?

Le half-time show tel qu'on le connaît aujourd'hui est apparu dans les années 90. Durant les premières décennies du Super Bowl, c'étaient principalement des fanfares qui performaient à la mi-temps. La NFL a été obligé de proposer des shows de plus en plus fous afin de contrer les programmes concurrentes qui cherchaient à enrayer les audiences de la NFL. Ainsi, en 1993, Michael Jackson a enflammé le Rose Bowl (c'est le nom du stade) lors du Super Bowl XXVII.

Pourquoi les Super Bowls sont comptés en chiffres romains ?

Ça, c'est une idée du fameux Lamar Hunt. Le même qui a trouvé le nom du Super Bowl. Les chiffres romains ont été adopté pour éviter toute confusion lorsqu'on évoque une édition du Super Bowl car le match se joue au début de l'année qui suit la saison qui vient de se jouer. En gros, ce Super Bowl de 2023 est la finale de la saison 2022. Comme toujours quand on parle de chiffres, il y a une exception qui confirme la règle : le Super Bowl 50 est le seul à être stylisé différemment, pour la bonne et simple raison que la NFL a pensé que Super Bowl L ne sonne pas bien et serait difficile à promouvoir.

Quelle équipe a gagné le plus de Super Bowl ?

Le record de Super Bowl gagné pour une équipe est de 6, sur un total de 56 éditions. Deux équipes se partagent cet accomplissement : les New England Patriots et les Pittsburgh Steelers. On leur conseille de rester prudents car ils sont suivis de près par les Dallas Cowboys et les San Francisco 49ers avec cinq victoires chacun.

Quel joueur en a gagné le plus ?

Le record de victoires par joueur est détenu par Tom Brady, l'une des plus grandes légendes du football américain. Il en a gagné six avec les Patriots et un avec les Tampa Bay Buccaneers.

Combien d'équipes n'en ont jamais gagné ?

On a pu voir plus haut que quatre équipes se partagent 22 victoires sur 56 éditions, ça veut probablement dire que quelques équipes n'ont jamais pu goûter au trophée ultime. Et c'est le cas, car 12 équipes n'ont jamais gagné le Super Bowl. Pire encore, il y a trois équipes qui n'y ont même jamais participé : les Cleveland Browns, les Detroit Lions, les Jacksonville Jaguars et les Houston Texans.

Un français a déjà gagné un Super Bowl ?

Malheureusement non, mais peut-être plus pour longtemps. Pour la première fois, cette année un français va participer au Super Bowl ! Lucas Niang, lineman pour les Kansas City Chiefs va essayer d'écrire encore plus l'histoire en devenant le premier français à remporter un Super Bowl.

Ok très bien, et quand est-ce qu'il se joue ce prochain Super Bowl ?

Le prochain Super Bowl verra l'affrontement entre les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles. Le match sera diffusé en France sur BeinSport et l'Équipe à partir de minuit ce lundi 13 février. Pour ceux qui souhaitent vivre l'évènement à fond, la NFL organise en France une Super Bowl Party au Grand Rex pour regarder le match dans les meilleures conditions possibles.