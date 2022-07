On vous prévient : le feat Doums x Laylow va rythmer votre été

On l'attendait depuis trop longtemps

Le featuring Doums x Laylow était attendu depuis déjà plusieurs mois. Doums l'avait teasé lors d'un live Instagram en août dernier, quasiment un an après ils nous font enfin le plaisir de le sortir.

On sait que les délais de sortie peuvent être très long dans l'industrie, mais les deux rappeurs n'ont pas voulu laisser passer le summer 2022 sans sortir leur featuring, prêt depuis déjà quelques temps.

Des lyrics pour appeler ton crush

Un refrain catchy, des paroles qui parlent de love, ce son est fait pour appeler ton crush. Laylow parle d'une meuf "fraiche comme Alicia Keys", ils ont même repris la gimmick à la Rihanna "rom pom pom pom". Rythmé entre love et vie dangereuse, c'est le rap de bad boy par excellence.

Un refrain qu'on retient

"Elle bouge comme une star, en vrai, c'est ma re-sta"

Les deux rappeurs ont choisi de se partager le refrain en alternant leurs phases, et ce refrain reste en tête. Dès la première écoute, on le chantonne et on le connait par coeur : mission accomplie pour Doums et Laylow. C'est simple et les artistes le savent, quand le refrain peut se chanter dès la première écoute, c'est un hit assuré.

Les toplines de Laylow t'emmènent sur un bateau en Mediterannée

Laylow est entré dans un autre stade de sa carrière depuis son dernier album L'étrange Histoire de Mr. Anderson. Son deuxième album studio sorti en juillet 2021 avait fait disque d'or en moins de trois semaines et à juste titre. Le rappeur toulousain le plus digital de sa génération a réussi à nous donner l'eau à la bouche à chacune de ses sorties. Ses voix et adlibs tout au long du morceau donnent au titre une vraie vibe aérienne, c'est validé.

Un beat afro pour nous faire danser tout l'été

Cela fait maintenant un bon moment que l'afrobeat s'est démocratisé dans le monde de la musique. Initialement venu du Nigéria, ce genre a traversé les frontières et ce n'est pas pour nous déplaire. Une fois son arrivée en France, on peut le dire, ça fonctionne.

Dans le titre Stars, dès le drop et le premier couplet de Laylow, on est emmenés dans la vibe. Ce serait sans surprise de voir tes DJ's préférés placer ce titre dans tes prochaines soirées.

"Elle danse comme une star"

Ayant tout d'un summer hit, let's go danser tout l'été sur Stars !