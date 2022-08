"One Piece Film - Red" : les réactions au film événement sur les réseaux

Si vous êtes un fan d'animes ou de mangas, impossible que vous n'ayez jamais entendu parler du célèbre One Piece. Cet anime qui ne finit jamais et qui compte une infinité d'épisodes, le manga qui est limite cool à détester en raison de son immense popularité.

One Piece est une série de mangas écrite et dessinée par Eiichiro Oda. C'est le manga le plus vendu de tous les temps et figurait dans le livre Guinness des records pour “le plus grand nombre d'exemplaires publiés pour la même série de bandes dessinées par un seul auteur." Donc, dans cet esprit, vous pensez probablement que ce n'est que parce qu'il y a tellement de volumes qu'il s'est le plus vendu et qu'il est sorti depuis si longtemps. À vrai dire, c'est un argument qui tient la route mais les sujets qu'il traite vont au-delà d'un simple manga, et c'est la raison pour laquelle sa sortie dans les salles de cinéma était donc si attendue.

One Piece a également un anime animé par le très populaire studio de production Toei Animation. One Piece pour faire court, c'est l'histoire d'un garçon nommé Monkey D. Luffy qui veut devenir le roi des Pirates. Luffy et son équipage navigueront sur les océans afin d'atteindre le trésor encore inconnu, le One Piece et de réaliser tous leurs espoirs et leurs rêves.

À ce jour, le manga compte déjà 1055 chapitres et 104 tomes qui ont été publiés au Japon.

Globalement apprécié à quelques notes près

Sa sortie dans les salles de cinéma a donc été globalement appréciée, à quelques notes près. En effet, certains spectateurs se sont plaints du chant et de la musique qui parfois étaient en trop.

Mais le film a été une réussite mondiale avec des millions d'entrées au box office et des records battus.

Peut-être un peu trop réussi, puisqu'à Marseille les spectateurs sont tout simplement devenus fous pendant la séance :

Les débats sont là, y'a-t-il trop de musique ? Les avis sont donc très mitigés sur la question, mais une chose est sure, les soldats fidèles du réalisateur seront là pour défendre leur avis.

En effet, avec 119.311 entrées, il se classe premier au box-office. Il s’agit du meilleur démarrage de tous les temps pour un film d’animation japonais en France, ce qui est assez fou ! D’ailleurs, le film se classe d’ores et déjà comme le plus gros succès de la franchise en France, avant même sa sortie.