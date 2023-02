One Piece sur Netflix : ce que l'on sait déjà de la série

En 2017, le mangaka Eiichiro Oda, papa de One Piece, avait terrorisé ses fans en annonçant qu'il allait travailler sur une adaptation de son œuvre cultissime avec la célèbre plateforme de streaming vidéo Netflix. Les lecteurs craignaient que l'auteur, très occupé par son manga et en proie à des problèmes de santé, ne soit pas suffisamment aux commandes du projet.

Le casting dévoilé

Il faut aussi dire que l'adaptation de mangas en live-action n'a pour le moment jamais été une véritable réussite. Ni Dragon Ball Evolution, ni Death Note ni l'Attaque des Titans n'ont laissé un souvenir impérissable dans le cœur des otakus de la première heure...

Quoiqu'il en soit, Netflix ne s'est pas laissé décourager par les inquiétudes exprimées et vient d'ailleurs d'annoncer que la première saison de la série sortirait en 2023 !

On espère que les fans de One Piece ne seront pas déçus ! Même si les plus vifs d'entre eux ont déjà remarqué que Luffy avait troqué ses traditionnelles tongs pour des baskets sur les premiers visuels dévoilés par Netflix...