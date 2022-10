Orelsan : ce qu'on sait sur son feat avec Angèle

Si des rumeurs d'un potentiel feat entre Orelsan et Angèle affolaient la toile depuis un long moment, à l'approche de la suite de sa série documentaire, il éclaircit la situation et nous donne un peu d'espoir.

Invité sur l'émission le 7930 de France Inter avec son frère Clément Contentin, le rappeur s'est retrouvé confronté à une des surprises sous-jacentes du docu, la potentielle collaboration avec la chanteuse belge. Tous les deux de méga stars de la chanson francophone, la collaboration semble comme une évidence, encore faudrait il que celle-ci voit le jour.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Tout ne s'est pas passé comme prévu

Sur "Civilisation", Orelsan avait déjà commencé à travailler sur cette collaboration. Malheureusement, de fil en aiguille, les deux artistes n'étaient pas satisfait de leur travail et n'avaient pas le temps nécessaire pour retravailler sur le morceau.

Pour France Inter, il confie qu'ils souhaitaient tous les deux réussir à faire un hit intergénérationnel. Après avoir réalisé son couplet, Angèle a déclaré "il pue du cul" et voulait le retravailler car il était encore au stade de maquette.

Après coup, le rappeur retravaille également sa partie et au moment de l'envoyer, il est trop tard pour Angèle qui est en préparation de son prochain album.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Est-ce que le feat aura lieu ? Orelsan y répond avec un explicite "peut-être", qui laisse clairement à penser que la sortie de la partie 2 de son documentaire pourrait être accompagnée de cette surprise.

En attendant, on sait que la partie de 2 de "Montre jamais ça à personne" devrait nous dévoiler beaucoup d'exclus sur la préparation de "Civilisation" et beaucoup de moments off dans la vie du rappeur.