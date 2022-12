Orelsan : cinq exploits du GOAT normand

Une vingtaine d'années de carrière au compteur, des albums certifiés platine et d'autres diamant, un projet commun, un film autobiographique, une série humoristique, un documentaire... Avec son CV long comme le bras, Orelsan fait assurément partie des plus gros noms de la musique actuelle et son impact sur la culture hip-hop française est indéniable.

120 000 spectateurs en seulement 72 heures

Ces 9, 10 et 11 décembre 2022, il entrera encore un peu plus dans la légende puisqu'il deviendra le premier rappeur à se produire trois jours d'affilée dans la salle comble de La Défense Arena. Au total, 120 000 personnes auront donc assisté à son show sur seulement 72 heures...

Évidemment, ce n'est pas le premier exploit du rappeur canneais. Mouv' a justement compilé cinq de ses plus beaux coups d'éclats :