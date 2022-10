Orelsan, Drake x 21 Savage, So La Lune... on va se régaler cette semaine

Pour le rap français et le rap US, cette fin de semaine va voir naître des projets très attendus. Entre l'extension d'album d' Orelsan , l'album commun de Drake et 21 Savage et le projet "surprise" de So La Lune, on attend de découvrir ces futures pépites avec impatience. En attendant, on fait une petite rétrospective de ce que l'on peut attendre de ces projets.

Civilisation Perdue

Avec une deuxième partie de documentaire qui fait déjà beaucoup de bruit, Orelsan frappe encore plus fort en sortant une belle surprise : les morceaux inédits que l'on a pu entendre dans son docu, remixé, retravaillé et prêt à être écouté en boucle. Après avoir découvert en image la création de ces morceaux, on sait que l'on peut déjà s'attendre : 10 titres, dont un feat qui s'annonce légendaire avec Angèle. Sans aucun doute, il s'agira d'un morceau que l'on peut déjà imaginer en clip avec des visuels ultra artistiques. Pour ce qui est des autres sons, on a pu voir dans la partie 2 de "Ne montre jamais ça à personne" que Orel s'est essayé à tout, sur tous types d'instrus, avec tous types de mélodies. Du lourd arrive, c'est indéniable.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Drake x 21 Savage

Avec Drake, que des masterpieces, mais en feat avec 21 Savage ? On touche à la perfection. Très peu d'infos sur cette collaboration pour le moment et pourtant on ne peut s'empêcher d'imaginer ce qu'il nous prépare. Le Certified Lover Boy va-t-il continuer sa vibe électro ? Est-ce que Jimmy Cooks et Knife Talk pouvaient nous préparer à l'ambiance de l'album commun ? Pleins de questions sans réponse et heureusement, on va très vite le savoir. Ce qui est sûr, c'est que personne n'est prêt.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

So La Lune

Après Fissure de Vie et ses 16 titres qui ont mis tout le monde d'accord à son sujet, So La Lune revient en surprise avec un EP de 5 morceaux dès ce vendredi. Avec l'annonce de Kenna, aucune indice à part une cover bleu à la vibe de flaque d'eau et un emoji pluie. Est-ce qu'il va sauter sur l'occasion pour nous drop un des feats auxquels on a tant rêvé ? On l'espère, avec tous les rappeurs qui l'ont validé récemment, il ne doit certainement pas manquer de propositions. Avec son univers ultra cosmique et céleste, on sait qu'il va nous dépeindre un tableau très artistique et qu'on va saigner ça tout l'automne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Plus que 3 jours avant le vendredi 28 octobre, on se prépare déjà à écouter ces dingueries.