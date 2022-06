Orelsan en boucle sur le nouveau hit de Vladimir Cauchemar "Baby Flute"

Amateur de Vladimir Cauchemar, Orelsan n'a pas hésité a encenser son dernier single.

"J'en peux plus"

Compositeur de nombreuses prods pour les rappeurs français notamment Jul, Laylow, Lorenzo ou encore Lacrim et bien d'autres, Vladimir Cauchemar semble avoir mis beaucoup de monde d'accord dans le rap game avec ses beats electro et particulièrement Orelsan.

En effet, celui-ci valide à fond Vladimir Cauchemar en ce moment et il le fait savoir. Sur Twitter, le rappeur caennais a déclaré "J'en peux plus j’ai Baby Flute dans la tête non stop. J'vous jure elle est incroyable" à propos du dernier single du producteur. Le son Baby Flute vient d'atterrir sur la playlist Nouveautés Electro de Spotify.

Evidemment, Vladimir Cauchemar a retweeté. Surement heureux et fier que l'artiste prône son morceau. Sorti le 2 juin 2022, il y a déjà atteint les 140K de vues sur Youtube et risque bien d'ambiancer tout le monde cet été.