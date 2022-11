Orelsan et son frère clashent Jamel Debbouze chez Alain Chabat

Qui a dit que les punchlines étaient exclusivement réservées aux albums de rap ? Orelsan et son frère Clément Cotentin ont démontré qu'elles avaient aussi leur place sur un plateau télé ce mardi 22 novembre dans la nouvelle émission d’ Alain Chabat intitulée « Le Late » et diffusée sur TF1.

Invités par le réalisateur de La Cité de la peur dans le cadre de la promotion de leur documentaire Montre jamais ça à personne, les deux frères ont pu croiser le fer avec une autre sommité : Jamel Debbouze.

« J’ai beaucoup aimé votre truc, qui m’a beaucoup fait penser au mien »

L’humoriste, interrogé par Alain Chabat au sujet de ses impressions sur le documentaire, déclare non sans une pointe d’ironie qu’il a beaucoup aimé le documentaire et qu’il a lui aussi eu l’occasion de réaliser « exactement la même chose » il y a quelques années. Il dresse ainsi un parallèle avec le film Jamel… en vrai !, sorti en 2002 et filmé à l'époque par son frère Roland Allard.

Jaquette du film Jamel en vrai, sorti en 2002.

« Je l’ai beaucoup regardé avant de commencer le montage », admet ensuite Clément Cotentin. « C’est important quand on se lance dans un projet de voir… - Les défauts quoi ! » le coupe ensuite Orelsan sur l'air pince-sans-rire dont il est coutumier.

Jamel et Orelsan s’échangent ensuite plusieurs punchlines bien senties et bien piquantes mais toujours dans un bon esprit. « C’est vraiment un hommage, plus que du plagiat. Un hommage à un doc pas ouf… », lâche enfin Orelsan sous les applaudissements du public. Bref, on ne vous spoile pas tout et on vous laisse découvrir la séquence entre ces artistes, aussi légendaires l'un que l'autre et chacun dans son domaine.