Orelsan, Freeze Corleone, Fresh La Peufra... : 10 moments marquants du festival les Ardentes

Du 7 au 10 juillet, se déroulait le festival Les Ardentes à Liège en Belgique, avec la crème de la crème du rap français : SCH, Freeze Corleone, Orelsan, Gazo, Ziak... mais aussi quelques pointures du rap américain : Tyler The Creator, A$AP Rocky, A$AP¨Ferg... Une programmation juste incroyable qui a fait turn up environ 200 000 personnes pendant 4 jours.

Pendant tous ces concerts, il s'est passé quelques dingueries et on vous a fait une petite sélection.

Publicité

Freeze Corleone x Orelsan : la rencontre

Ils s'étaient surement déjà croisés avant, mais Orelsan et Freeze ont visiblement passé du bon temps aux Ardentes. Programmés le dernier jour (dimanche), les deux rappeurs ont tapé la discute dans les loges et on a eu même le droit à une photo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Impressionnés par le bordel qu'a foutu Orel, Freeze et Zuuko ont kiffé comme jamais sa performance et on espère surtout que cette rencontre donnera naissance à des collabs les prochains mois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Elie Semoun : grand fan de Freeze

Humoriste incontournable des années 90, 2000 en France, Elie Semoun a voulu voir ce que le prodige Freeze valait en live et évidemment des spectacteurs présents l'ont reconnu et on filmé cette séquence sortie tout droit du multiverse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Fresh La Peufra, BB Jacques : la Nouvelle école sur scène

Superstars du rap français, depuis la diffusion du show Nouvelle Ecole sur Netflix, Fresh La Peufra et BB Jacques ont pu montrer tout leur talent aux milliers de spectacteurs présents. Invité par SCH (la surprise du chef) lors de son concert, Fresh a été accueilli comme un héros en Belgique.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le rappeur belge a eu ensuite une scène rien qu'à lui pour performer son tube Chop et autres dingueries de son répertoire. Oui l'ascension est folle !

Accompagné de Houssbad, BB Jacques a performé lors de son concert mais aussi pendant le DJ set de Mehdi Maizi et clairement c'était la folie.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une partie de Clash Royale en attendant PNL

Parmi les têtes d'affiche, PNL était forcément attendu de pied ferme par les fans et autres curieux. Programmés tard le le samedi soir, Ademo et NOS sont arrivés avec 45 minutes de retard et forcément ils se sont fait siffler à leur arrivée... Du coup, les fans ont trouvé des occupations plus ou moins golri en attendant, mais on retient surtout celui qui a joué et gagné à Clash Royale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Tiakola et son disque de roro

Véritable phénomène de la nouvelle génération de rappeurs français, Tiakola qui s'est lancé en solo avec son premier album, a reçu le disque d'or de son disque Mélo ( réalisé en seulement 1 mois) devant un public conquis. La suite s'annonce radieuse pour le prodige de 4Keus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Sécurité avant tout

Ce qui a frappé lors de ce festival, c'est le discours et l'implication de tous les artistes concernant la sécurité du public, suite notamment au drame d'Astroworld. A chaque performance, les rappeurs et les rappeuses ont demandé aux spectacteurs si tout allait bien, ont fait de la prévention sur le fléau des piqures... Bref, une vraie prise de conscience qui fait du bien et surtout qui rassure tout le monde dans la foule.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Offset X Hamza : le feat arrive

Aperçu en studio avec Offset, en octobre 2021, Hamza a enfin annoncé officiellement cette collaboration qui nous fait baver. En effet, le Sauce God a carrément joué en exclusivité le titre et clairement on a hâte d'écouter ça, en espérant que la sortie aura lieu pendant l'été.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Orel x Stromae : "il fait beau" en Belgique

Têtes d'affiche du festival, Stromae et Orelsan ont décidé de clôturer de la meilleure manière cette édition 2022 en se fait un tour de "passe passe" pour retourner comme jamais le public. Le génie belge a donc débarqué à 22h30 pour chanter la pluie et Orel a fait de même pour le show de Stromae 1 heure plus tard. L'ambiance était complètement dingue !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

ASAP Rocky a respecté son statut

Papa depuis quelques mois, ASAP Rocky, qu'on ne présente plus, a tout donné pour son show et le turn up était à son maximum. D'ailleurs, contrairement aux légendes qui disent que les artistes américains sont souvent prétentieux et pas respectueux quand ils arrivent en Europe, tous les rappeurs et rappeuses US ont fait le taff et même plus : mention spéciale à Tyler, ASAP Ferg et Rocky aussi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Damso : une histoire de WC pour "N. J Respect R"

C'est une anecdote légère et assez drôle, mais Damso qui a retourné le festival, a annoncé en live que l'un de ses titres phares N.J Respect a été enregistré aux toilettes... Un lieu qui représente pour Damso un havre de paix où il peut se lancer dans l'écriture et faire parler sa plume comme il l'avait dit à Alohanews en 2018. Premier single d'Ipseité, ce morceau compte presque 100 millions de vues (94) et est devenu un classique du rappeur Dems qui a du l'écrire en 15 minutes max.