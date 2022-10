Orelsan : il a dansé sur quoi à son mariage ? On a imaginé sa playlist

Après le succès incontestable de Montre jamais ça à personne l’an dernier, Clément Cotentin s’apprête à dévoiler la deuxième (et dernière) saison de la série documentaire. Parmi les extraits déjà diffusés, une séquence a beaucoup surtout, en dévoilant un moment très intime : le mariage entre Orelsan et sa promise. S’il a plusieurs fois évoqué sa vie de couple dans ses albums, le rappeur a pris soin de préserver sa vie privée, il est donc assez surprenant de le voir diffuser des images de la cérémonie à des millions de téléspectateurs.

Clément Cotentin, le créateur-réalisateur-caméraman de la série, a cependant expliqué que ce choix avait du sens, puisque la séquence du mariage déclenche un déblocage artistique, et lui permet de conclure l’écriture du titre La Quête. Cette question étant résolue, on peut donc s’attaquer au véritable mystère de cette séquence : sur quoi Orelsan a-t-il dansé à son mariage ?

Les démons de minuit

Évidemment, quand on a vu les premières images du mariage d’Orelsan, on n’a pas pu s’empêcher de penser au décor du clip de Défaite de famille. On espère pour tout le monde que l’ambiance était un cran au-dessus du combo blinis-stroboscopes-assiettes en carton, et que le mec de Delphine n’a pas fini bourré à danser avec le chien.

Quoi qu’il en soit, si la famille d’Orelsan ressemble un tant soit peu à celle décrite dans ce titre, il y a fort à parier que le DJ a dû à un moment ou à un autre offrir à ses invités une séquence années 80. Les démons de minuit, Début de soirée, Macumba, Chacun fait c’qui lui plaît : la liste des tubes bien ringards mais toujours efficaces est longue.

Au DD

Lors de la sortie de l’album Civilisation l’an dernier, une phrase du titre Seul avec du monde autour a fait les gros titres de la quasi-totalité des médias rap : “soirée karaoké, je chante Au DD, Ademo, c’est ma sœur”. On ne sait pas vraiment si le rappeur du 91 a apprécié la dédicace ou s’il l’a mal pris, mais une chose est certaine, la sœur d’Orelsan est forcément une excellente rappeuse. La prestation d’Ademo sur Au DD est franchement casse-gueule, et réussir à caler son enchaînement “j'la passe, la détaille, la pé-cou, la vi-sser, des regrets d'vant ton bébé” demande une véritable maîtrise technique.

Possible, donc que l’expérience du karaoké ait été réitérée lors du mariage. Si c’est le cas, on espère que la saison 2 de Montre jamais ça à personne nous montrera des images d’Orelsan en train de chanter le couplet de N.O.S, histoire qu’un mec chevronné comme PNL World nous fasse de nouveaux mashups spectaculaires.

Saint-Valentin

Au beau milieu d’une ambiance bien romantique et un brin solennelle, ce serait le contrepied parfait : à la fin d’un slow, les premières notes de l’instru retentissent, Orelsan et Gringe arrachent leurs chemises et leurs noeuds-pap, Ablaye enfile ses ailes de Cupidon, et c’est parti pour quatre longues minutes de punchlines hypersexualisées, de positions improbables, et de descriptions de fluides corporels.

D’ailleurs, si l’on suit ce qu’Orelsan nous a raconté à propos de sa famille, un tel morceau, qui ressemble clairement à une compilation de blagues de cul sans aucune limite, pourrait très bien se fondre dans le décor : “j'en peux plus d'entendre les blagues de cul des parents / j'crois qu'papa baiserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant”.

Des génériques de mangas

Orelsan a toujours assumé son côté geek, fan de jeux vidéo, de mangas, et de films de Van Damme. Mieux : il a assumé d’être un geek avant que la hype gentrifie. On peut très bien imaginer un mariage façon Japan Expo : cosplays des Chevaliers du Zodiaque, perruques de super saiyans, déco One Piece, menus qui se lisent de droite à gauche, etc. La toile de fond parfaite serait une playlist regroupant les meilleurs génériques d’animés, qu’ils soient en VO pour les puristes, ou en VF pour les nostalgiques du Club Dorothée (le générique de Nicky Larson par Jean-Paul Césari, quelle merveille).

Une playlist tout à fait décente, avec des tubes actuels, quelques slows, des vieux classiques de varièt’, et rien de scandaleux.

C’est l’option la moins drôle, mais dans l’intérêt de tout le monde, on espère que ça s’est réellement passé comme ça. Orelsan a passé la moitié de sa discographie à essayer de nous faire comprendre qu’en dehors de son statut de superstar, il était le mec le plus normal du monde, il n’y a donc aucune raison pour que son mariage soit spécialement farfelu. Dans ce cas, comment les choses se sont-elles déroulées ? Orelsan a-t-il laissé un DJ gérer comme il avait envie ? A-t-il donné des consignes, type “ne pas diffuser mes propres morceaux” ?

J’essaye, feat Jeannine Cotentin

Ce serait quand même un joli clin d'œil à mamie que de diffuser sa propre voix au mariage de son petit-fils. Séquence émotion, et on peut enchainer sur le titre “Mes grands-parents” et ce fabuleux “mon grand-père il a des doigts, c’est des bites”

Du Christophe Maé, du Keen V

Le titre Christophe, en feat avec Gims, était l’un des grands moments de fun de l’album La fête est finie. Bourré de second degré et de références à l’horrible musique française (on passe de Keen V et Christophe Maé à Lorie et Bernard Minet), il aurait parfaitement sa place dans l’ambiance d’un mariage : un refrain catchy et une prod un peu club, énormément de références à la variété française, et une belle dédicace à la “vieille France” qu’on retrouve peut-être parmi les invités (si l’on en croit ses textes, Orelsan a minimum un tonton raciste, ce qui le place tranquillement dans la moyenne nationale).