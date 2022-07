Orelsan : on a compté le nombre total de spectateurs à ses concerts en 2022

Disque de diamant le plus rapide de l'histoire du rap français avec son dernier album Civilisation, Orelsan affole les chiffres de streams mais aussi ceux des concerts. Après avoir retourné Paris avec 5 Bercy de suite sur une semaine en mars dernier, Orel vient de rajouter une 3ème date à la U Arena (40 000 personnes) en décembre prochain.

"Paris, merci, merci, j'pose un Bercy sur toute la s'maine"

Du coup, par curiosité (ou parce nos stagiaires s'ennuient un peu plus l'été..), on a voulu savoir combien de fans le rappeur caennais a "rencontré" pendant cette tournée Civilisation, pour se rendre encore un peu plus compte du phénomène car en plus toutes les dates étaient sold out (ou presque). On a juste comptabilisé les concerts, car impossible pour les festivals de savoir combien de personnes étaient présentes au show d'Orel même si on sait le nombre de personnes lors de chaque soirée. Attention les chiffres sont fous !

Les premières date ont d'ailleurs été reportées à cause du Covid et Orelsan a commencé chez lui à Caen le 22 février.

Zénith de Caen (22 février 2022) : capacité de 6690 personnes

Musikhall de Rennes (23 février 2022) : capacité de 4000 à 7000 personnes (configuration debout)

Arena Loire de Trélazé (24 février 2022) : capacité de 6500 personnes

Zénith de Nantes (25 février 2022) : capacité de 6500 personnes

L'Axone de Montbéliard (2 mars 2022) : capacité de 6400 personnes

Galaxie d'Amneville (3 mars 2022) : capacité de 12 200 personnes

Zénith de Dijon (4 mars 2022) : capacité de 9000 personnes

Zénith de Strasbourg (5 mars 2022) : capacité de 12 000 personnes

Zénith de Pau (10 mars 2022) : capacité de 3200 personnes

Arkéa Arena de Floirac (11 mars 2022) : capacité de 9800 personnes

Zénith de Limoges (12 mars 2022) : capacité de 6000 personnes

Accor Hotels Arena x 5 (semaine du 15 mars 2022) : capacité de 20 000 personnes

Palais 12 de Bruxelles (25 mars 2022) : capacité de 15 000 personnes

Reims Arena (26 mars 2022) : capacité de 9000 personnes

Zénith de Toulouse (31 mars 2022) : capacité de 11 000 personnes

Zénith d'Auvergne (1er avril) : capacité de 9400 personnes

Arena de Genève (15 avril 2022) : capacité de 9500 personnes

Palais des sports de Grenoble (16 avril 2022) : capacité de 12 000 personnes

Zénith d'Amiens (22 avril 2022) : capacité de 6000 personnes

Halle Tony Garnier de Lyon (4 mai 2022) : capacité de 17 000 personnes

Le Dôme de Marseille (5 mai) : capacité de 8500 personnes

Palais Nikaia de Nice (6 mai) : capacité de 9000 personnes

Sans compter les festivals, Orelsan a ambiancé un peu moins de 300 000 personnes (certains Orelfan ont du faire plusieurs dates mais bon...) pour la première partie de sa tournée.

Les festivals ensuite et la fin de la tournée

Orel enchaine avec les festivals tout l'été et il terminera sa tournée de concerts fin 2022 avec des dates à l'étranger : Londres, Madagascar...

Palais des Sports Mahamisana (Madagascar) (23 septembre 2022) : capacité de 7000 personnes

Zénith de Rouen (25 octobre 2022) : capacité de 7500 personnes

Zénith de Caen x 2(26, 27 octobre 2022) : capacité de 6990 personnes

Musikhall de Rennes x 2 (28, 29 octobre 2022) : capacité de 7000 personnes

Wembley Arena de Londres (2 novembre 2022) : capacité de 12 500 personnes

Palais 12 de Bruxlles X 2 (4,5 novembre 2022) : capacité de 15 000 personnes

Zénith de Strasbourg (6 novembre 2022) : capacité de 12 000 personnes

Zénith de Nantes (12 novembre 2022) : capacité de 9000 personnes

Arkea Arena de Bordeaux x 2 (19 et 21 novembre 2022) : capacité de 9800 personnes

Zénith de Toulouse (20 novembre 2022) : capacité de 11 000 personnes

Zénith de Lille X 2 (25,26 novembre 2022) : capacité de 7000 personnes

Arena de Montpellier (29 novembre 2022) : capacité de 7500 personnes

Dôme de Marseille (30 novembre 2022) : capacité de 8500 personnes

Arena de Genève (1er décembre 2022) : capacité de 9500 personnes

Défense Arena de Paris x 3 (8,9 et 10 décembre 2022) : capacité de 40 000 personnes

Avec cette deuxième partie (si les show sont complets, ils le sont déjà presque tous), Orelsan rassemblera environ 300 000 personnes. Du coup, cette tournée rassemblera un peu de moins de 600 000 personnes en France, Belgique, Suisse... l'équivalent de 6 fois la population de Caen ! C'est du propre.