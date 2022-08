OrelSan : on en sait un peu plus sur la saison 2 de "Montre jamais ça à personne"

Dévoilé sur Prime Video en octobre 2021, le documentaire Montre jamais ça à personne, la série en 6 épisodes retraçant le parcours d’ OrelSan , a été un franc succès. Constituée en grande partie d’images d’archives filmées par le frère du rappeur, Clément Cotentin, l’œuvre a permis à beaucoup de mieux connaitre OrelSan, mais aussi de faire la promotion de son dernier album Civilisation, sorti près d’1 mois après. Ça a plutôt bien marché puisque le projet sera le disque de diamant le plus rapide de l’histoire du rap français.

Une saison 2 pour octobre

Depuis, Prime Video a annoncé en avril la sortie imminente d’une saison 2 sans donner d’autres indications. Jusqu’à ce qu’OrelSan annonce lors d’un festival que cette suite arrivera en octobre , soit 1 an après la sortie du premier volet :

Centrée sur le processus créatif d’OrelSan

En ce qui est de la thématique de cette saison 2, Clément Cotentin s’est exprimé sur le sujet dans une interview pour le YouTubeur Gib :

"Les premiers épisodes c’était pour mieux connaitre Orel, là c’est pour mieux connaitre sa façon de faire. On va encore mieux explorer comment il fait et comment il est quand il fait." (10:43 à 11:05)

Effectivement, les 6 premiers épisodes traitaient des débuts du rappeur et se clôturaient à la fin de l’ère La Fête est Finie. Laissant donc penser qu’on aura le droit à une saison centrée sur le processus créatif de ce dernier opus dévoilé en novembre 2021.

Maintenant, reste à savoir si le processus de communication sera le même que l’année dernière et donc si de nouveaux morceaux seront disponibles quelques jours après ce deuxième volet. En tout cas, même si des rumeurs parlent de réédition et que des couplets inédits semblent avoir été révélés, on a hâte de retrouver le documentaire Montre jamais ça à personne qui nous aura tant plu.