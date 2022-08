Orelsan : ses 40 punchlines les plus drôles (liste purement subjective)

Superstar du rap français et de la musique en général, Orelsan est un artiste et un personnage fascinant qui ne cesse d'évoluer et de se bonifier avec le temps. Pour fêter ses 40 ans (un cap pas facile) et pour lui montrer que l'âge c'est bien une question de mentalité, voici nos 40 punchlines préférées du prodige normand.

Avec 13 ans de carrière, 4 albums solos, 2 en duo avec Gringe et plein de feats, Orel a lâché un nombre incalculable de punchlines, du coup on a décidé de faire notre sélection mais sur l'angle de l'humour, car à tout âge, il excelle dans ce domaine. Une liste purement subjective.

Orelsan aka Jimmy Punchline

A 27 ans, l'ovni Orelsan lâche son premier album Perdus d'avance qui met une belle claque à pas mal d'auditeurs, en roue libre le jeune artiste caennais enchaine les phases golri pour le plus grand plaisir de ses nouveaux fans.

Perdu d'avance

1." Tu devrais monter sur scène avec un néon rose, C’est la seule chose qui manque à ton label pour être une maison close" (Etoiles invisibles, Perdu d'avance - 2009)

2. "Avant j'voulais construire ma vie avec mes beaux diplômes, Depuis j'ai vu "8 Mile", et j'rêve d'habiter dans un mobile-home" (Différent, Perdu d'avance - 2009)

3. "Oublie tes rêves d'ado, J'oublie ton anniversaire pour esquiver l'cadeau, j'paye même pas l'McDo/ Si tu cherches un beau gosse, sportif et romantique, C'est raté : paraît qu'j'suis juste un pauvre type égocentrique" (Pour le pire, Perdu d'avance - 2009)

4."Des fois j'vois tout en noir comme Gilbert Montagné, Encore une soirée seul, ma main droite pour m'accompagner" (Perdu d'avance, Perdu d'avance-2009)

5."Ma meuf a seize piges et veut m’lâcher parce que j’suis immature" (Perdu d'avance, Perdu d'avance - 2009)

6."J'distribuais des CD dans l'Hexagone, Pendant qu'tu distribuais tes CV dans les Mac-Do/Alors j'comprends qu'tu voudrais faire un feat, Mais moi j'voudrais un Big Mac et une grande frite" (Jimmy Punchline, Perdu d'avance - 2009)

7."J’ai plus de style qu’il y a de gel dans ta crête, J’veux plus de filles qu’il y a de sperme dans ta couette" (Logo dans le ciel, Perdu d'avance - 2009)

Le Chant des sirènes

8."Comme Rocky dans la réserve : j'm'en bats les steaks" (Raelsan, Le Chant des Sirènes-2011)

9."Tu crois faire des rêves prémonitoires, Tu paries la moitié d'ton salaire que Caen va gagner... Mauvaise idée !" (Mauvaise idée, Le Chant des Sirènes -2011)

10."Nos scoots étaient débridés, maintenant c'est leur sexualité, Ça m'choquerait pas si Marc Dorcel rachetait Walt Disney" (Plus rien ne m'étonne, Le Chant des Sirènes - 2011)

11."J’suis parti frais comme un gardon, J’suis rentré fumé comme un saumon" (Des trous dans la tête, Le Chant des sirènes - 2011)

12."T'es dans l'ciné ? Ouais, j'suis dans l'ciné ! Gaumont Pathé, j'suis à l'entrée, j'déchire les tickets" (on triche un peu c'est Gringe mais bon...) (Ils sont cools, Le Chant des Sirènes - 2011)

13. "Comme ta pouf au camping on vient mouiller l'maillot" (Ils sont cools, Le Chant des Sirènes - 2011)

14. "Adieu les représentants grassouillets, Qui boivent jamais d’eau, comme s’ils n’voulaient pas s’mouiller" (Suicide Social, Le Chant des Sirènes - 2011)

Casseurs flowters

15."J'avance avec un fort taux d'latence, J'me réveille à midi, j'ai la gaule à 18" (15h02 - Regarde comment il fait beau, Orelsan et Gringe sont les casseurs flowters - 2013)

16."Tellement radin : il fait cuire ses pâtes avec l'eau du bain, Quoi, sérieux ? Tu parles, il est trop radin pour prendre un bain" (Deux connards dans un abribus, Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flowters - 2013)

17."T'aimes ta meuf parce que c'est pas une traînée. Tu trompes ta meuf parce que c'est pas une traînée" (Bloqués, Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flowters - 2012)

18."J'vomis du Bacardi : j'fais comme l'État, j'expulse du rhum" (Manger c'est tricher, Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flowters - 2012)

19**."J'peux pas trop mettre de shorts : ma bite arrive à mon genou"** (Greenje & Orelsan, Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flowters - 2012)

20."On fait passer ton groupe hardcore pour un groupe de rap chrétien" (Freestyle Radio Phoenix, Comment c'est loin - 2015)

"La Fête est finie"

21."Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Murielle dans les yeux" (Défaite de famille, La Fête est Finie - 2017)

22."Y'a pile le nombre de gobelets par personne, faut écrire vos noms, Parce que tata est l'genre de crevarde qui lave les assiettes en carton" (Défaite de famille, La Fête est finie- 2017)

23."Un jour, j’ai ramené deux meufs, c’était nul, Ça m’a rappelé qu’j’ai du mal avec une" (Christophe, La Fête est finie - 2017)

24. "J'viens d'la classe moyenne, moyennement classe, Où tout l'monde cherche une place, Julien Clerc dans l'monospace" (La Pluie, La Fête est finie, - 2017)

25."Un ancien fan m'a dit : "T'es trop commercial",J'lui ai dit : "J'sais pas c'que ça veut dire, "trop commercial/Il a dit : "Quand tout l'monde aime bien, c'est trop commercial, J'lui ai dit : "Tu fais quoi dans la vie ?", il a dit : "J'suis commercial"

26."San, trente fois l’salaire de tes profs, bam, pour dire d’la merde à tes gosses" (Du propre, Civilisation - 2021)

27."T’as jamais eu aucun goût, c’est pas l’COVID" (Rêve mieux, Civilisation - 2021)

28."Soirée karaoké, j’chante « Au DD », Ademo, c’est ma sœur"(Seul du monde avec autour, Civilisation - 2021)

29."Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir Mamie vote Marine, elle a trois ans à vivre" (triste réalité, pas vraiment drôle mais très bien trouvée...") (L'odeur de l'essence, Civilisation - 2021)

30. "T'emmènes ta meuf au resto, j'la détourne avec une PastaBox"(Casseurs Flowters Infinity, Civilisation - 2021)

31."J’ai quelques éclairs de génie mais, la plupart du temps, j’suis teubé" (Civilisation, Civilisation - 2021)

Feats

32."J'les aide à percer, en fait, j'les aide à prendre la grosse tête (bâtard), J'préfère c'lui qui flex à c'lui qui fait semblant d'être modeste" (Qui dit mieux, Enfant de la Lune de Gringe - 2018)

33."T'es en philo, tu fais du Migos (oh), l'album, c'est une séance de chimio' (oh)" (La Vérité, Jeannine de Lomepal - 2018)"

34."T'as plus qu'à prier qu'elle croise jamais Drake ou, vu qu'c'est une pute, n'importe quel mec" (Péon, V de Vald - 2021)

35."Rien nous sépare, même les grosses sommes, On élève pas les cochons mais on a soulevé quelques cochonnes" (Mon Pote, Itinéraire Bis de Flynt)

36."La nuit dans la bouteille, la journée dans les bouchons" (AVf, racine carrée de Stromae - 2013)

37."Ma copine a trouvé des capotes dans mes poches : Go Go Gadget aux mythos" (Go Go Gadget, Extra Lucide de Disiz - 2012)

38."T'as une voix d'chiotte, va sampler des bruits d'chasse d'eau, Même quand tu jouis, ça sonne faux : arrête les vibratos" (Lève les draps, Bad Cowboy de Seth Gueko - 2013)

39."Dès la première phrase de tes couplets, j'connais la suite, Faudrait qu'on m'paye pour écouter ta mixtape gratuite" (Lève les draps, Bad Cowboy de Seth Gueko - 2013)

40."Tu joues les mecs côtés les rois de la night qui écument les boites, Mais la seule chose qui te rapproche d'ibiza c'est une Seat !" (Tu vas prendre cher, Capitale du Crime 3 de La Fouine)

On en a listé 40 mais on aurait pu en mettre bien plus, tant Orel est à l'aise dans cet exercice de punchlines drôles ou non et prouve qu'à n'importe quel âge il peut sortir des phases qui nous font taper des barres. On espère maintenant une réédition de Civilisation pour des titres inédits. A la rentrée ?