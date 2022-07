OrelSan : témoignage d'un amour renversant à Bangkok dans le clip "Ensemble"

Trois semaines après la sortie du clip fou de Du propre , le banger de l’album Civilisation , OrelSan revient avec beaucoup plus de douceur et d’émotion dans le clip du morceau Ensemble , 13ème track de ce dernier opus. Manifestement très productif visuellement parlant avec 5 clips sortis en l’espace de 7 mois, le rappeur normand montre son attache particulière à mettre sa musique en images.

Orel se livre sur sa relation amoureuse

Dans ce clip réalisé par Quentin Deronzier (qui a bossé avec Doja Cat, The Weeknd...), OrelSan tente de se livrer à sa compagne avec qui tout semble les opposer dans les rues de Bangkok. Le rappeur relativise sur le sens de l’amour et se rassure en affirmant que l’évidence de sa relation se trouve dans les imperfections et la stabilité dans le désordre. Évidemment accompagné par son acolyte de toujours, Skread, que l’on retrouve à la prod et sur certains plans (Ablaye on te voit aussi), le clip est une alchimie parfaite entre ombres et lumière sur un fond musicale à l’influence disco.

"C'était mieux avant peut-être, on f'ra tout pour qu'ça soit mieux après

Finalement, t'es pas parfaite, j'suis sûrement pire, donc c'est parfait"

De quoi faire vivre encore un petit peu plus l’album Civilisation, disque de diamant le plus rapide de l'histoire du rap français, et de nous faire patienter avant la sortie de la deuxième partie de son documentaire ) Montre jamais ça à personne qui pourrait arriver d’ici octobre (en tout cas on l’espère).