OrelSan x Stromae : pourquoi on veut un album en commun

Stromae et OrelSan sont deux artistes souvent associés par le public, très perfectionnistes et disruptifs. Après le succès de leur collaboration sur le morceau "La Pluie" en 2017, ils ont souvent travaillé de paire sur leurs morceaux respectifs et se réunissent dans un univers qui se ressemble.

Un duo qui fonctionne déjà très bien

Si Stromae a mentionné cette potentielle collaboration pour GQ , ce n'est pas la première fois que l'artiste Belge aborde le sujet. En avril dernier déjà, il répondait dans une interview pour Clique "Un album avec Orelsan ?(...) D'un point de vue amour réciproque il n'y a pas de problème. Après, c'est une histoire de timing.". Depuis, le discours du chanteur a évolué, il affirme dans son interview avec GQ qu'il est vraiment fan du rappeur et que ce serait cool de collaborer sur un album.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Même s'ils n'ont collaboré officiellement en featuring à deux que sur le morceau "La Pluie", OrelSan a épaulé Stromae sur l'écriture de plusieurs morceaux lorsque celui-ci était en panne d'inspi, notamment sur les sons "Bonne journée" et "Mauvaise journée" de son album "Multitude".

Des univers qui se ressemblent

Si on aime écouter ces deux artistes, c'est parce qu'ils s'expriment sur une réalité qui parle à tous, on apprécie leur franc-parler et leur désir d'entrer en introspection. À travers leurs morceaux, ils ont toujours une volonté d'apporter une image très artistique et un univers à part entière. Déjà forts de longues carrières et de récompenses depuis plusieurs années, ils ont la recette pour faire une musique unique qui fait réfléchir et bouger les gens, même à travers les frontières.

Leur énergie en concert

Après 2 ans d'absence, c'est auprès de son ami de longue date OrelSan que Stromae a fait son grand retour en concert au Forest National en 2018, il n'était pas retourné sur scène depuis 2015. Au delà de cette prestation, ils étaient ensemble aux Ardentes cette année et après ça, on se dit que les voir en concert sur tout un album ça pourrait vraiment être quelque chose.

Entre leurs deux moods bien différents, ils pourraient nous offrir des morceaux ultra deep et musicaux qui seraient incroyable à voir en concert.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Ayant livré un album solo (récent) chacun, on imagine qu'une pause et qu'un album en commun serait l'occasion de se livrer encore un peu plus sur leur vision du monde et de nous offrir un maximum de masterclass artistiques. Quoi qu'il en soit, on espère que ça se fera entre ces deux génies francophones.