Où en étaient tes rappeurs préférés en 97, au début de l'aventure Pokémon ?

25 ans à se trainer la pire réputation de perdant en attendant de devenir le meilleur dresseur. Au début, ça parait hyper admirable mais en vrai, il faut vraiment être borné pour ne jamais s'arrêter. Il aurait pu très mal finir notre petit Sacha qui n'a d'ailleurs pas vieilli en tout ce temps. Même pas l'ombre d'une petite calvitie... Mais finalement, après 1078 épisodes de lutte acharnée depuis le départ de son hood de Bourg-Palette, il a enfin réussi. 25 ans à garder un seul et même but... Chapeau ! Pour vous rendre compte à quel point c'est énorme, on est un peu revenus en arrière.

Il s'en est passé des choses

1997, c'est le début de Mouv'. Et oui, ta radio préférée (anciennement Le Mouv' ) est née la même année que ton dresseur préféré. C'est pas beau ça ? Au premier petit coup d'œil dans le rétro, on capte direct qu'en 25 ans, il s'en est passé des choses. Et niveau rap, c'est complètement flagrant.

Les meilleurs rappeurs du moment c'était IAM, à l'époque où le groupe était à son prime après la sortie de l'École du micro d'argent et de leur tournée nationale. Et certains de tes rappeurs préférés étaient sûrement en train de découvrir le rap grâce à ces gars-là.

En 1997, Booba est déjà dans le rap avec Lunatic. Enfin, il était. Parce que cette date marque aussi, et surtout, son passage en prison. Après avoir braqué un taxi pour lui récupérer son fric, on le rappelle.

Orelsan avait 15 ans et passait probablement la plupart de son temps à regarder des mangas et à jouer à la console. D'ailleurs à l'époque, il devait sûrement suivre Berserk et Dragon Ball ou se la donner sur la Gameboy et la Nintendo 64.

Au fait, à l'époque un Big Mac coûtait 4 francs. Aujourd'hui, en prenant compte de l'inflation et de tout un tas d'autres trucs que notre super outil révolutionnaire a calculé (un convertisseur gratuit), c'est comme si le burger mythique de McDonalds coûtait 0.85 centimes. Aberrant.

Au ciné, c'est Titanic qui squatte la première place du classement avec ses dizaines de millions d'entrées. C'est aussi l'année de sortie d'autres classiques du cinoch', comme Men in Black ou Le Cinquième élément, pas mal cités dans des morceaux rap.

Alkpote avait 16 ans et devait à peine découvrir ce qui deviendra, des années plus tard, son fond de commerce... sans mauvais jeu de mots. Mon petit doigt me dit qu'il doit avoir de belles anecdotes à raconter sur l'année 1997

La Tecktonik n'avait pas toujours pas été inventée. Le dab n'était connu de personne. Les rappeurs ne sortaient pas de remix de comptines. Et il existait encore moins de rappeurs virtuels. Y'a pas à dire, à l'époque on savait vivre !

La Clio était la voiture la plus vendue en France. Lieu d'innombrables freestyles et terrain d'expérimentation de rappeurs aux quatre coins de la France, elle continue aujourd'hui d'inspirer les plus grands. À sa manière, la Clio permet au rap de garder son identité, bravo !

Nekfeu venait d'avoir 7 ans. Il était encore très loin d'écrire des textes et de remplir des salles. À l'époque, c'était plutôt sortie à Auchan avec maman et petit tour de carrousel avec Bertrand Chameroy.

La France n'était toujours pas championne du monde de football... Le rap n'avait donc pas encore offert ses torrents de punchlines fières et patriotes qui rappellent au monde entier qu'en France, on sait jouer au foot. D'ailleurs, c'est Ronaldo qui gagne le ballon d'or en 1997.

Enfin, fais ce que tu veux de cette info, mais en 1997, PLK venait de naître. Pas grand chose à rajouter si ce n'est que depuis, il est devenu une des têtes d'affiches du rap français avec 4 albums, tous certifiés. Pendant que ce loser de Sacha se servait encore de Pikachu pour charger son téléphone.

En bref, les temps ont bien changé mais notre dresseur préféré a su rester droit dans ses bottes jusqu'à atteindre son objectif. Un vrai modèle de persévérance pour tous ! On attend maintenant de savoir si la série continuera ou si elle s'arrêtera sur une ultime victoire...