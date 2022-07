Pape Gueye (OM) encadre des apprentis journalistes dans son ancien collège au Blanc-Mesnil (93)

Pape Gueye est resté deux ans dans le collège Nelson Mandela au Blanc-Mesnil (93) avant de filer parfaire sa formation de footballeur au Havre. Le principal a ressorti la photo de classe pour l’occasion. Le footballeur milieu de terrain de l’OM qualifié pour la ligue des champions et champion d’Afrique avec le Sénégal a tout de suite accepté de venir prêter main forte à ce projet porté par l’association « Espoirs Jeunes ».

A l’aise, t-shirt blanc veste et pantalon noir, Pape Gueye est chez lui "J’ai déménagé mais je passe beaucoup de temps ici, je viens du Blanc-Mesnil, j’ai un petit frère, ces collégiens je les vois comme mes petits frères ou mes petites sœurs."

L’association Espoirs jeunes et 12e œil ont mis sur pied un projet d’envergure. Former 17 collégiens pour couvrir les JO de Paris en 2024, la CAN en janvier 2023 et la coupe du monde au Qatar. Ils auront tous les accès et travailleront dans les mêmes conditions que les journalistes accrédités.

"Au vu de ma notoriété, je peux les aider, leur donner des conseils, les suivre, moi aussi j’espère être à la prochaine coupe du monde et à la CAN, être avec des petits de ma ville dans ces compétitions ce serait quelque chose de beau !" se projette Pape Gueye.

Accueilli comme une star

Un mouvement de foule s’est naturellement produit à son arrivée, les jeunes le bombardent de questions "c’est qui le plus rapide à l’OM ?" "Vous étiez contents quand vous avez gagné la CAN ?" "C’est quand que tu vas jouer au Real Madrid avec Karim Benzema ?" Jamilia élève de 6e avait prévu le coup, elle est venue avec ses maillots de l’OM pour qu’il les signe « ça fait chaud au cœur de le voir, je le suis depuis que je suis toute bébé, je rêvais de le voir et je l’ai enfin, il m’a dédicacé les maillots vu je suis choquée!" raconte encore sonnée la jeune fille.

Pape Gueye a passé toute une journée avec les collégiens de son, ancien établissement au Blanc-Mesnil (93)

Pape Gueye connait bien les journalistes. Ultra sollicité avec son club de l’OM il maitrise les ficelles du métier "des journalistes il y en a des bons et des mauvais !" lâche d’emblée le champion d’Afrique, "mais c’est un super métier, il faut se former pour savoir poser des bonnes questions !"

Pape Gueye a une idée précise du métier "il ne faut pas chercher la petite bête, quand un journaliste me pose des questions, c’est pas ton ami c’est pas ton ennemi, nous les joueurs on a l’expérience, c’est comme un jeu, je réponds en évitant de me faire piéger !"

Pape Gueye leur a délivré plusieurs conseils "bien se former, bien formuler ses questions, il faut que ça aille vite ! Bien travailler ses questions et…oser ! Si les collégiens arrivent à obtenir des informations, faites le métier !"

Un exercice dans les conditions du direct …avec Sefyu en guest !

Après la théorie, la pratique, avec les micros et les caméras fournis par 12e œil les jeunes sélectionnés ont pu interviewer Pape Gueye et Sefyu, légendaire rappeur du 93 toujours au service des jeunes de son département et prêt à envoyer de la force "il faut désacraliser, le parcours qu’on a eu c’est le même que celui qu’ils sont en train de vivre actuellement, demain ils seront forcément emmener à réussir quelque chose quel que soit le domaine, on était à leur place à admirer des réussites sociales, et ce sera à eux d’être dans cette notion de passation, tout ça doit devenir normal !"

Pape Gueye et Sefyu joué les invités pour entrainer les jeunes collégiens

Les micros cravates sont installés, les caméras sont braqués, les fiches sont prêtes, Asma et Kervens interviewent Pape Gueye et Sefyu. Kervens était stressé au début "mais au fil du temps ça passe, le dialogue s’installe "se réjouit le jeune collégien, 'il y a eu aussi des moments de rigolades, je pourrais dire que j’ai interviewé de grandes stars, quand ils nous racontent le parcours ça donne envie de faire pareil.'

Pour Asma aussi il y a eu du retard à l’allumage "au début j’étais timide mais à la fin je me suis lâchée !" " J’ai bien aimé les questions à la fin le quizz pour mieux le connaitre."

Pape Gueye a rencontré la classe foot de son ancien collège

La journée se termine par un tennis ballon avec la classe foot. Pape Gueye leur promet en partant "Durant l’année ne vous inquiétez pas on va beaucoup se voir !"