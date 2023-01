Pari réussi : Lil Yachty se réinvente et surprend tout le monde avec son nouvel album

Lil Yachty aime expérimenter. Depuis ses débuts dans le mumble rap, à l'âge d'or de Soundcloud, jusqu'à sa dernière sortie, il a toujours essayé de nouvelles choses. Dans une époque où le rap évolue sans cesse, amenant avec lui des nouveaux sous-genre à chaque saison, il parait presque invraisemblable de garder la même recette si l'on souhaite perdurer. C'est même là, le propre de l'art : se réinventer.

Et ça, Lil Yachty l'a bien compris. Dans son dernier album : "Let's Start Here", le rappeur se renouvelle et s'oriente vers une musique aux accents 'rock psychédélique' qui lui correspond parfaitement. Mais plus qu'un enjeu stratégique et commercial, ce changement de dimension apparait finalement comme une finalité évidente pour Lil Yachty, tant ce style lui colle à la peau à merveille.

En recherche constante

Sur ce début d'année 2023 relativement très calme au niveau des sorties, l'ovni de Lil Yachty sort évidemment du lot. Mais, au vu de la qualité proposée, il aurait été tout autant remarqué, même s'il était paru dans une période beaucoup plus chargée. Car la proposition artistique est dense, recherchée. Le projet dénote même de par son homogénéité presque surprenante, tant les 57 minutes sont empruntes de presque toutes les influences possibles.

Bien que Lil Yachty ait habitué ses auditeurs à évoluer artistiquement, il était difficile de s'attendre à telle ouverture. Malgré un début de carrière remarquable, il a souffert d'un manque de reconnaissance auprès des fans les plus exigeants. L'étiquette "rappeur mumble" avait alors du mal à se décoller du personnage.

Un changement radical

Jusqu'alors, Lil Yachty était pour beaucoup "un parmi tant d'autres". Sans remettre en cause son talent et malgré une volonté immuable de se renouveler, il n'était pas classé dans la catégorie 'artistes novateurs'. Comme trop loin de cette sphère inaccessible où les rappeurs sont qualifiés - parfois exagérément - de 'génie' à chacune de leur offre artistique. Le virage total opéré par Lil Yachty avec "Let's Start Here" change la donne. Il sait innover. Et il le fait bien.

Le natif de Géorgie s'est adressé à une poignée de chanceux qui ont pu écouter l'album, en avant-première, dans des conditions qui s'y prêtent. Il leur explique notamment l'objectif principal derrière la conception de cet album : "Je voulais être pris au sérieux en tant qu'artiste. Pas juste un 'rappeur Soundcloud' [...] Parce que la musique représente tout pour moi. Je respecte tous les genres musicaux, pas seulement le hip-hop et le rap." Félicitations à lui, l'objectif est accompli. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Dans le passé, certains se sont cassés les dents à flirter avec d'autres genres. Comme Lil Wayne, en 2010, dont l'album "Rebirth" avait globalement été mal reçu...

Une invitation au voyage

Plus qu'un album, "Let's start here" s'apparente à un aller-simple pour une seule destination : l'espace. Si les plus extrêmes sceptiques pourront tout de même éprouver quelques difficultés à rentrer dans l'album, il faut quand même féliciter l'ensemble des acteurs de ce projet, qui ont réussi à le rendre très abordable malgré une richesse aussi rare que surprenante, pour la scène mainstream tout du moins. Férus de musique, puristes ou simples curieux, tout le monde peut trouver son compte parmi les 14 titres de l'album.

Cet album représente tout ce que Lil Yachty souhaitait accomplir. Créer un univers unique, qui saura parler à tout un public, le propulsant donc aux côtés des artistes capables d'évoluer, de proposer des choses nouvelles mais surtout, en le faisant bien. "Let's start here", comme son titre l'indique, marque donc sûrement le début d'une nouvelle ère pour le rappeur. Mais paradoxalement, le projet est déjà vu par une majorité de sa fanbase comme un aboutissement en lui-même. À minima le genre d'album qui marque une carrière, c'est certain.

Alors, si vous ne l'aviez pas encore compris, on vous invite (très fortement) à le découvrir...