Passeport & Voyage : scroller sur son profil TikTok, c'est déjà partir en vacances

Depuis toute petite, Alina, 22 ans, parcourt le monde à la découverte de paysages et de cultures inconnus. Dès sa majorité, elle commence à voyager seule, une démarche qui l'a vite poussé à faire attention à son budget. "J'ai fait beaucoup de colonies de vacances à l'extérieur de l'Europe. Je suis allée au Mexique, à Cuba... Après, j'ai dû me débrouiller."

Pour profiter à fond de ses aventures, Alina commence à chercher des astuces partout sur internet. "Au début, j'allais lire des choses sur des forums, des blogs. Je donnais des conseils surtout à mon entourage. Après j'ai eu envie de partager tout ce que j'avais appris pour en faire profiter à tout le monde. Je voulais rendre ça plus intuitif en vidéo."

Des astuces pour économiser

Quand on scrolle sur son compte TikTok, on découvre des paysages paradisiaques, des plats du monde entier, le tout accompagné de musiques et de conseils. "C'est vraiment tout bête, je le répète à chaque fois mais déjà se mettre en navigation privée. Ça évite à Google d'avoir notre historique."

Alina partage sur ses réseaux les bons plans voyages et elle parle aussi de ses propres expériences, comme ici à Ksamil en Albanie. - Alina / Passeport & Voyage

Et puis, il faut multiplier les recherches pour comparer. "Toujours utiliser Google Flight ou Skyscanner pour comparer les prix des billets, utiliser des sites comme Booking. Mais, attention, je me suis déjà fait avoir. Il ne faut pas hésiter à chercher et ensuite aller directement sur les sites des hôtels proposés pour vérifier les prix."

Alina voyage beaucoup. Son compte TikTok n'a pas comme vocation première de montrer les trajets les moins polluants mais elle fait quand même attention. "Forcément, l'avion, ce n'est pas pas ce qu'il y a de mieux. Il faut regarder les billets de train. Les bus. Moi, j'ai beaucoup voyagé en bus en Europe, il y a quelques vidéos là-dessus sur le compte."

Un compte suivi par 20 000 personnes qui donnent plein d'ambition à la créatrice de contenus. "Un site internet va arriver durant l'été avec des blogs sur les derniers voyages. Et puis, bien sûr, l'objectif c'es de continuer sur TikTok et de développer le contenu sur Instagram", conclue Alina.