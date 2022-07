Paul Mirabel : 5 anecdotes marrantes sur l'humoriste

Lors de l'annuel Marrakesh du rire organisé par Jamel Debbouze, l'humoriste Paul Mirabel s'est démarqué dans les critiques, et parfait être un des favoris du spectacle.

Succès précoce

Lors d'une interview avec francetv , il raconte que son fameux sketch "Je me suis fait racketter" est le tout premier qu'il ait jamais écrit. Il dit "Si on m'avais demandé jouer 20 minutes à l'époque je n'aurais même pas pu".

Son pire malaise

Après une première scène qui s'était très bien passé, il enchaîne avec une deuxième, deux semaines après, sans répéter, et catastrophe.

L'humoriste commence par son premier sketch et voit directement que le public n'est pas chaud, et sachant pertinemment que ce qu'il avait à proposer derrière n'était pas forcement mieux, de fut une des heures les plus malaisantes de sa vie. Mais pas d'inquiétude, l'humoriste s'en est remis et preuve en est !

Il a joué Roméo et Juliette en caleçon

Paul Mirabel raconte qu'à ses débuts il avait beaucoup d'angoisses et de stress avant de monter sur scène. Pour cela, il a fait de nombreux cours de théâtre. Un jour, alors qu'il était en train de stresser avant une scène, son prof lui a demandé "C'est quoi ta hantise ?" Question laquelle l'humoriste répond : "je suis un peu pudique"

Son prof lui a alors dit de jouer, en caleçon, Roméo et Juliette ! Gros challenge qu'il aurait apparemment relevé comme un champion.

Un déstressant comme un autre quoi

Il a joué sur des scènes différents jusqu'à 6 fois par jour

lors de cette même interview, Paul Mirabel raconte qu'à ses débuts, il s'est énormément forcé à pratique la scène. Il écrivait ses sketchs et enchaînait les bars et comedy club parisiens, cela lui permettait de tester ses blagues et autres.

Ça lui est arrivé de faire 6 scènes en une journée, dans des lieux différents ! Il raconte même avoir fini dans des chichas dans le 93, le genre de lieu où il pouvait encore jouer tard le soir. Ou même avoir un Paris-Lille, juste pour jouer 5 minutes.

Mais il explique que grâce à tout ça, il a pu tester tout type de public et que ces expériences l'ont renforcé plus qu'autre chose.

De peur de se faire agresser, il a attendu pendant 2 heures dans l'arrière cour d'un resto chinois

Et oui, deux heures

Un soir, alors qu'il marchait dans Paris, Paul Mirabel raconte qu'il s'est retrouvé dans une rue déserte, puis qu'il a aperçu deux hommes derrière lui, "qui n'avaient pas l'air très sympa."

Pour faire diversion, il décide de faire demi tour et voir si les deux hommes allaient le suivre, manque de pot, ils font demi tour aussi. Alors premier réflexe de l'humoriste, il voit le premier magasin ouvert, un restaurant chinois qui était d'ailleurs en plein fermeture, et il y entre pour trouver un lieu sur, et la patronne du restaurant lui donc propose de rester dans son arrière cour en attendant.

Par peur, Paul Mirabel a fini par rester deux heures dans l'arrière cour, alors qu'il raconte "Je pense même que les deux mecs était partis depuis longtemps mais j'ai eu peur" et il ajoute "j'ai pris un Uber pour rentrer, alors que j'habitais à 40 mètres, le Uber le moins cher de toute ma vie."