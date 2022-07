Paul Mirabel acclamé après son passage au Marrakech du rire

Créé par l'humoriste Jamel Debbouze, le Marrakech du rire est un festival international annuel d'humour qui se tient depuis 2021 au Maroc à Marrakech et qui réunit les personnalités du monde du cinéma, de l’audiovisuel, de la musique et du sport. Comme tous les ans depuis sa création, le festival est diffusé sur M6 et cette année, le Marrakech du rire fête ses 10 ans et a fait son grand retour après trois d'absence.

Le show a été diffusé mardi 19 juillet à 21h10 et a réuni près de 3 millions de téléspectateurs, un record historique pour le programme. Pour l’occasion, Jamel Debbouze avait organisé un gala exceptionnel avec des invités de renom, parmi les humoristes Waly Dia, Nawell Madani, Ilyes Djadel, Camille Lellouche ou encore Paul Mirabel qui a ébloui le public, les téléspectateurs et les internautes.

"Paul Mirabel le GOAT"

En effet, Paul Mirabel et sa prestation ont mis tout le monde d'accord et son sketch a largement été commenté sur les réseaux sociaux notamment Twitter où il a été acclamé. Les twittos n'ont pas tari d'éloges sur sa prestation le qualifiant de GOAT ou en le comparant aux autres humoristes présents :

L'humoriste originaire de Montpellier est dans le game du rire depuis des années et a concrétisé sa popularité auprès du public suite à son passage en 2020 au Montreux Comedy Festival. Il y avait présenté son sketch Je me suis fait racketter , devenu viral et l’extrait de spectacle le plus visionné du festival d’humour suisse sur YouTube (plus de 21 millions de vues). Il est également chroniqueur sur France Inter .