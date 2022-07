Paulo Dybala : les meilleures références des rappeurs français sur le prodige argentin

Dybala vient de signer à l'AS Roma. Un gros transfert pour le club de la capitale italienne, que les supporters ont décidé de célébrer comme il se doit. En effet, ce 26 juillet, l'attaquant argentin s'est présenté devant une folle de 10 000 fans complétement acquis à sa cause.

Devant ces magnifiques images, il nous est venu l'idée de répertorier les meilleures phases des rappeurs concernant Paolo Dybala. Voici notre séléction :

Maes ft. Jul - "Dybala"

"J'fais des passes, ballon d'ppe-fra, Dybala

Dix heures-minuit, viens per-cho ton 10 balle, là"

Freeze Corleone - "S/O Congo Part.2"

"Sous lin fons-dé comme à l'héro'

Sous l'soleil, Dakar comme Vallejo

Chen Zen, mets-moi en pointe

J'suis comme Dybala, négro, t'es comme Gameiro"

Dinos - "Pichichi"

"Toute la ville est momifiée, j'peux marcher broliqué

Un verre de trop, deux verres de trop, j'peux parler Soninké

J'peux parler Lingala, j'veux la meuf de Dybala"

Timal - "Suarez"

"J'fais l'terrain comme Dybala, fin d'soirée K.O, j'ai 78 balais

Au tieks on a fait les dix balades

On veut hectares qui poussent sur sept ou huit palais"

Sadek - "Cartier Panthère"

"Triple Access, terrasse sur Rivoli, une fusion d'Pirlo et Dybala

J'préfère la Juve qu'les yous-voy , un jour, j'aimerai qu'on me vouvoie"

Alonzo - "LES PIEDS SUR TERRE"

"J'me souviens d'mes amis, des égalades, si j'avais pas les Psy, j'en serais pas là

Et nos daronnes méritent tellement d'amour, on a le cœur et l'âme plein de balafres

Faut qu'on s'taille, ma chérie, qu'on reste pas là, j'vois tout en noir et blanc comme Dybala"

Mapess - "TKT PAS"

"Ils ont l'talent de Dybala, mais ils se sont trompés d'ballon, c'est ballot, on veut faire des balles, des talles, j'visser, j'suis vers Balar"

Negrito - "Kel bail"

"J'suis pas un joueur de la Juve mais j'peux trouver un Dybala

J'suis au P9 avec Tesla, ils me parlent de Taga en Ingala"

Gio Dallas - "COMMENT FAIRE"

"Nan sérieux dis Wallah, t'as jamais parlé sur moi

Je t'envoie une frappe comme Dybala

On se revoit dans le mois"

Alandin 135 ft. Dehmo, Hache-P - "Ya"

"J'ai une gueule d'ange à la Dybala mais elle sait qu'mes démons arrivent à vive allure

Elle veut fumer et faire des ballons, j'sais qu'elle prend feu si l'allumette j'allume"

Bien que, pour l'instant, sa carrière n'ait pas atteint le niveau espéré lors de ses débuts, Dybala reste une figure et une référence souvent citée dans le paysage rap.