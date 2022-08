"Peaky Blinders", "Avatar", "Oppenheimer"... : les films qu'on attend le plus

Même si nos plateformes préférées telles que Netflix, Prime Video ou encore Disney + nous gâtent de films, documentaires, séries et nouveautés, le kif d'aller voir les films au ciné sur grand écran est toujours présent. Surtout que fin 2022 et l'année 2023 s'annoncent pleines de nouveautés ou de suite de films qu'on attend. On vous a fait une petitie liste :

"Avatar : la voie de l'eau"

Le film de James Cameron est en production depuis plusieurs années et est l' une des sorties les plus attendues de ces dernières années. Et après des mois de spéculation, 20th Century Studios, le studio qui le produit, a également annoncé une date de sortie officielle. La sortie du film est prévue pour le 16 décembre 2022 aux USA et le 14 décembre en France.

"Black Panther 2 : Wakanda forever"

Attendue, la suite des aventures du Roi du Wakanda, alias Black Panther arrivera dans nos slales obscuresle 9 novembre 2022.

"Oppenheimer

Christopher Nolan a décidé de retracer la vie de l'inventeur de la bombe atomique Robert Oppenheimer . Adapté de son autobiographie American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer écrite par Kai Bird et Martin J. Sherwin, le film est prévu pour le 21 juillet 2023 et aura un casting de folie !

On retrouvera Cillian Murphy en tête d'affiche, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey .Jr, Rami Malek, Jack Quaid, Josh Harnett, Casey Affleck , Kenneth Branagh, James d’Arcy ou encore Gary Oldman

"Dune : deuxième partie"

Le film est actuellement en tournage et sortira le 17 novembre aux États-Unis, et le 15 novembre 2023 en France. On retrouvera Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgård et Dave Bautista.

"Joker 2"

Après le carton triomphal du premier film, le Joker s'apprête à revenir sur le devant de la scène. Comme l'indique The Hollywood Reporter , la suite du film DC avec Joaquin Phoenix est apparemment toujours en développement chez la Warner. La date de sortie vient d'être dévoilée, le film arrivera le 4 ocotbre 2024 soit 5 ans après la sortie du premier volet.

"Peaky Blinders"

Dans une interview à Yahoo (en anglais) , le créateur de la série Steven Knight nous apprend qu'il travaille sur le long-métrage qui suivra la dernière saison. Un film "dans le même ton que la série" , mais Knight promet que "l'histoire se déroulera d'une manière un peu différente" . Pas plus de précision sur le scénario du film dont le tournage est prévu en 2023.

D'ailleurs, Steven Knight a révélé dans une interview à NME , il révèle : "Oui, je termine de l'écrire en ce moment. J'ai presque fini de l'écrire, et nous allons le tourner bientôt... Je suis en train de monter des studios de tournage dans le quartier de Digbeth à Birmingham."

Et vous, vous avez hâte de voir quel film ?