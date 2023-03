Pedro Pascal est-il le plus grand fan de Rihanna ?

Difficile de passer à côté du phénomène Pedro Pascal ces derniers temps. Depuis le début de la série The Last Of Us dans laquelle il interprète Joel Miller, il est devenu sur les réseaux sociaux le "ultimate daddy". À 47 ans, l'acteur chilo-américain, qui s'est fait connaître pour ses rôles dans les séries The Good Wife, Game of Thrones ou encore Narcos, reste très discret sur sa vie privée. Pendant le tapis rouge de la Cérémonie des Oscars 2023, il a rencontré la journaliste anglaise Amelia Dimoldenberg pour le magazine Vanity Fair, à laquelle il a fait quelques confidences.

"Is that Rihanna here ?"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour les reporters présentes sur le tapis rouge, Pedro Pascal était l'homme à interviewer au vue de sa hype grandissante. Pendant son échange avec Amelia, elle n'a pas eu le temps de lui poser sa première question qu'il l'a coupé en demandant : "Est-ce que c'est Rihanna là bas ?". Il n'a pas hésité à prévenir la journaliste qu'il pourrait la pousser pour aller voir la star.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pendant son interview avec la mannequin américaine Ashley Graham, il recommence à chercher activement Rihanna et lui demande si elle performera ce soir. Rihanna a bel et bien interprété une version très émouvante de "Lift Me Up" en hommage à Chadwick Boseman, cependant, on ne sait pas si Pedro Pascal a finalement réussi à s'entretenir avec la chanteuse.

Pour confirmer la théorie que Pedro Pascal est le plus grand fan de Rihanna, il faudra sûrement encore attendre une prochaine grande cérémonie hollywoodienne. En attendant, ce serait bien qu'il la suive au moins sur Instagram pour commencer…