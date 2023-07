PèreRicheFilsPauvre : des astuces au quotidien

Depuis 10 mois, le compte PèreRicheFilsPauvre poste environ une vidéo par jour de bon plan en tout genre, mais surtout focalisé sur l’aspect financier. Vous pourrez retrouver sur son compte des conseils pour économiser votre essence quand vous partez en vacances, ou encore des astuces pour payer vos courses moins cher.

L'influenceur qui souhaite garder l'anonymat, a toujours été adepte des bons plans, et les partageaient à son entourage. Mais il voulait allez plus loin, en partageant ses astuces à plus de monde. L’influenceur s’est donc lancé sur TikTok, motivé par le contexte de l’inflation : « l’avantage du format TikTok, c’est qu’en 30 secondes on peut donner un bon plan et l’expliquer. Alors que sur YouTube, les vidéos s’approchent bien plus des 10 minutes. »

Publicité

Le créateur explique aussi que son passage dans des grandes entreprises lui a permis de professionnaliser ses vidéos. Par exemple, son expérience marketing chez Coca Cola lui a permis de dynamiser son contenu, en plus d’avoir une meilleure animation de ses réseaux.

Un bon plan partagé = un bon plan testé

Comme le dit l’influenceur : « le cœur de ma chaîne, c’est que chaque bon plan que je partage, je l’ai essayé. Même si j’ai trouvé une astuce sur internet, je vais la tester et donner mon retour d’expérience. »

Une méthode, qui couplé à une forte productivité avec une vidéo publiée par jour, a propulsé son compte TikTok à 67 000 abonnés. Rencontrer son audience est d’ailleurs ce que préfère le créateur : « il y a beaucoup de personnes qui se font reconnaître dans la rue et qui n’aime pas ça. Moi, c’est tout l’inverse. N’importe qui peut venir me voir et me dire salut PèreRiche, et s’il a besoin d’un coup de pouce, d’une astuce sur un de ses besoins du quotidien, je pourrais lui apporter des conseils dans la vraie vie sans passer par le virtuel."

Aujourd’hui, l’influenceur souhaite continuer à se développer sur les réseaux-sociaux, et envisage de faire des podcasts. Il souhaiterait même écrire un livre.