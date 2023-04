Peut-on encore parler de “rap conscient” ?

L’engagement des rappeurs a beaucoup été questionné ces dernières semaines, en particulier lors des nombreuses manifestations contre la réforme des retraites. Une partie du public a en effet reproché aux artistes de ne pas prendre position , ou de s’exprimer trop timidement face aux méthodes peu démocratiques du gouvernement. Malgré quelques initiatives plus concrètes, comme la présence de Médine auprès des grévistes havrais, ou le concert organisé par La Familiale , on attend toujours un 11’30 contre la réforme.

A l’heure où le boom-bap revient en force, et où la plume est redevenue l’une des armes essentielles d’un bon rappeur, on pourrait s’attendre à ce que les textes engagés soient eux aussi de retour au premier plan. De nombreux artistes continuent d’aborder les sujets qui fâchent dans leurs textes, mais peut-on encore réellement parler de rap conscient en 2023 ?

Un bref rappel historique

Aujourd’hui, tout le monde s’accorde enfin à dire que le hip-hop n’est pas vraiment né en tant que musique engagée, même si sa conscience politique s’est manifestée très tôt. A ses débuts en France à la fin des années 80 et au début des années 90, les premières têtes d’affiche ont rapidement utilisé ce mode d’expression pour mettre la lumière sur des problèmes de société : l’écologie, l’esclavage moderne (Assassin), la vie en banlieue, le suicide, les violences policières (Assassin), les dangers de la drogue (IAM), etc.

Dans le même temps, une vision plus légère du rap se développe avec le succès de Benny B, du Mia d’IAM, ou du style peu virulent de MC Solaar, mais l’idée d’une musique qui doit nécessairement porter un message et dénoncer l’injustice reste dans les esprits. Pendant plus de quinze ans, le rap dit conscient va donc rester le courant majeur : N.A.P, Sniper, La Rumeur, Kery James, la Scred Connexion, abordent tous à leur manière un certain nombre de thématiques engagées. Les premiers débats “rap conscient versus rap de rue” font leur apparition avec l’explosion de Lunatic et l’opposition entre Booba et Fabe.

A partir du milieu des années 2000, d’autres visions prennent le dessus, et le débat reprend de plus belle. Là encore, la question se cristallise dans les désaccords entre rappeurs : Nessbeal pique Médine en faisant référence à son “rap de bibliothèque”, exprimant le ras-de-bol de nombreux auditeurs désireux de passer à autre chose. Surtout, l’engagement dans les textes commence à changer de forme. A titre d’exemple, Despo Rutti prend des positions fortes sur de nombreux sujets (racisme, violences policières, violences parentales, etc) sans pour autant être catalogué comme un rappeur conscient.

Progressivement, les artistes aux textes engagés perdent en influence, et laissent leurs places de têtes d’affiche. Le rap conscient continue évidemment d’exister, mais il ne fait plus la Une, et occupe une part de moins en moins importante dans les playlists. Paradoxalement, la scène consciente gagne en crédibilité, puisque ses principaux artistes sont de purs indépendants, qui survivent et développent de grosses fanbases sans l’appui des médias : Keny Arkana, Demi-Portion, le TSR Crew, etc.

Le rap conscient aujourd’hui

Dans la forme comme dans le fond, le rap français a énormément évolué au cours des douze dernières années. La structure des textes, par exemple, a connu de véritables bouleversements : là où on s’attachait à tenir un thème sur tout un couplet voire tout un morceau, on fonctionne désormais beaucoup plus sur le principe du puzzle de mots et de pensées. Cette méthode n’en est pas moins efficace : on retient plus facilement quelques mots comme “se lever pour 1200 c’est insultant” que trois longs couplets de 24 mesures chacun détaillant les raisons qui font du montant du SMIC une injure à la dignité humaine.

De la même manière, l’engagement d’un rappeur comme Kalash Criminel, plus connu pour sa brutalité et ses menaces que pour sa conscience politique, a finalement beaucoup d’impact. Dénonciation des violences policières, situation géopolitique du Congo, crise du Coltan, condition des albinos : peu de rappeurs abordent aussi frontalement ces thématiques. Peut-on pour autant le ranger dans la catégorie “rap conscient” ?

Comme lui, de nombreux artistes actuels distillent des propos engagés dans leurs textes, sans pour autant en faire une marque de fabrique, ni même le centre de leurs motivations artistiques : on pense par exemple à 8Ruki, Ben PLG, Benjamin Epps ou même Orelsan. Avec Civilisation, ce dernier a livré l’un des meilleurs exemples de ce qu’on peut considérer comme la nouvelle forme du rap conscient : “un album qui parle de ma meuf et de la société”. L’engagement, quand il existe, n’a plus forcément besoin d’être le point névralgique de la construction d’un projet ou d’un morceau.

Surtout, chacun est désormais libre de développer les thématiques qui lui tiennent à cœur sur un format adapté à son univers : dans le titre Nique le monde, Orelsan ne raconte pas moins de choses qu’Assassin à l’époque de L’écologie : Sauvons la planète. Non seulement la forme a changé, avec ce refrain presque entraînant, mais en plus, l’angle est différent : plus de second degré, plus de cynisme, et finalement, un aspect moins moralisateur qui correspond peut-être mieux aux nouvelles générations d’auditeurs.

Le rôle du rap a changé

L’auditeur moyen des années 90 n’avait à sa disposition que les grands médias généralistes pour s’informer, et appréciait d’entendre un discours différent dans les albums de rap. Les artistes contribuaient à la contre-information, développaient des sujets dont on ne parlait pas ni au journal de 20h, ni dans les livres d’histoire, et avaient donc un rôle d’informateurs, de hauts-parleurs des causes silencieuses. Aujourd’hui, la donne a changé : les auditeurs nagent dans la surinformation, et n’ont plus forcément besoin des rappeurs pour les alerter sur des questions politiques ou sociales. Au contraire : après avoir passé la journée à faire défiler des tweets au sujet de la réforme des retraites, du racisme ou des violences policières, à voir des images de manifestations à la télévision, et à lire des articles sur les ouighours ou la guerre en Ukraine, l’auditeur moyen va plutôt avoir envie de se détendre en écoutant des rappeurs qui abordent d’autres sujets.

L’engagement est donc toujours présent chez certains rappeurs médiatisés, mais son expression a énormément évolué, et il est difficile, aujourd’hui, de parler de scène rap conscient sans tomber dans le cliché longtemps véhiculé par les auditeurs les plus réfractaires aux autres formes de rap. Évidemment, pour ceux qui préfèrent le rap conscient tel qu’on le connaissait dans les années 90, toute une scène engagée continue d’exister. Il faut simplement se rendre compte qu’aujourd’hui le rap est décloisonné, et que les frontières entre les sous-genres sont de plus en plus poreuses.