Peut-on vivre sans smartphone en 2023 ?

En quelques années, les smartphones nous sont devenus indispensables. Véritables prolongements de nos vies, ils dictent notre quotidien. Réseaux sociaux, finance, travail, itinéraires... Impossible de se passer de smartphones pendant plus d'une journée. Enfin, c'est ce que l'on croit. Leur omniprésence dans nos vies peut entraîner une sensation très anxiogène. L'impression d'être hyperconnecté, harcelé de notifs, jamais tranquille. Face à ce constat, certains ont décidé de franchir le pas. Fini les temps d'écran hallucinants, le dos vouté et le regard perdu à scroller mécaniquement. Bienvenue le retour aux sources.

Recherche de simplicité

Au départ, un téléphone servait à téléphoner. Point barre. Mais avec le temps, les technologies et le progrès fulgurant, ils ont pris une place très particulière dans nos vies. Et comme pour refuser cette avancée et les empêcher de prendre encore plus de place dans nos cerveaux, quelques personnes tentent le défi de se séparer de leur smartphone. Sur Reddit, ils sont plus de 17.000 à être revenus au point de départ. Ils se contentent d'un téléphone pour appeler et envoyer des textos et d'un smartphone pour le côté professionnel, uniquement lorsqu'il est indispensable (en voyage notamment).

Certains youtubeurs ont même fait de cette tendance un challenge, en essayant ce nouveau mode de vie. Et les résultats sont tous positifs. Des facilités à retrouver une meilleure concentration, des relations moins superficielles avec leur proches, l'esprit moins embrumé, un regain de motivation et une mémoire bien plus efficace. En réalité, ça, on le sait tous. Mais le plus difficile, c'est de passer à l'action. Sur ce forum, certains avouent garder quelques applications pratiques, comme Gmail, Spotify, Google Maps ou Microsoft Teams. Mais très peu disent vouloir de TikTok, Instagram et Facebook.

Des alternatives aux smartphones

En 2022, les ventes de téléphone "old-school" ont augmenté de manière très significative. Et plus particulièrement les téléphones à clapet. Aux États-Unis, la nouvelle tendance est de partir en soirée avec un vieux téléphone uniquement. Le but : ne pas passer son temps les yeux rivés sur son écran, mais garder un outil de contact en cas de problème urgent. Et de plus en plus de jeunes s'y mettent. Évidemment, avant tout, il y'a un effet de mode. L'esthétique Y2K (Années 2000) revient en force et les téléphones à clapet en sont un des symboles les plus connus. Mais derrière le côté instagramable et personnalisable qui plait énormément, la volonté de reprendre le contrôle sur leur addictions aux écrans et réseaux sociaux est, elle aussi, importante. Et encore, on ne parle même pas de la batterie longue durée qui, on va pas se mentir, fait bien la diff'...

Une autre alternative moins fashion existe. Les "lightphone" progressent sur le marché et de plus en plus de personnes y voient un grand intérêt. L'entreprise Light a imaginé un smartphone minimaliste, qui n'ambitionne pas de remplacer les smartphone, mais plutôt de les compléter. Pour éviter la déconcentration liée à la multitude d'informations qui nous sautent aux yeux, à chaque fois qu'on déverrouille nos téléphones, les LightPhone ne possèdent que quelques fonctionnalités. Appel, message, alarme. À terme, d'autres applications pourraient faire leur apparition, uniquement si elles ne servent qu'au strict minimum. On pourrait alors voir par exemple une application pour la météo, un agenda ou un service de VTC. Il faut quand même compter près de 350€ pour en acquérir un. À ce prix là, on préfère encore ce bon vieux Motorola...

Mieux utiliser leur potentiel

Martin Cooper, l'inventeur du téléphone lui-même, admet qu'il y a un problème avec notre utilisation des smartphones. Il juge qu'on y est clairement accros : "Je suis anéanti de voir des gens traverser la rue en regardant leur téléphone portable. Ils ont perdu la tête. Mais quand quelques personnes auront été renversées par des voitures, ils comprendront..." plaisante-t-il. Depuis son bureau en Californie, et malgré ses 74 ans, il se procure chaque nouveau téléphone afin d'en tester les capacités. Mais pour lui, les milliers d'applications disponibles donnent le tournis. Il confie : "Je ne serai jamais capable de comprendre comment utiliser un téléphone portable de la façon dont mes petits et arrière-petits-enfants le font."

Pourtant, il ne désespère pas. Selon lui, les smartphones ne sont pas utilisés à bon escient, alors qu'ils pourraient régler de nombreux problèmes. "Ce n’est que le début, on commence seulement à comprendre ce dont il est capable, alors qu'il peut faire beaucoup plus de choses. À l’avenir, on peut s’attendre à ce que le mobile révolutionne l’éducation, la santé. » Il va même plus loin. Il imagine que les prochaines générations sauront utiliser à plein escient le potentiel de nos écrans de poche. "Tôt ou tard, les humains finissent toujours par avancer. Chaque génération sera plus intelligente. Je sais que j’ai l’air d’exagérer, mais sachez que dans une génération ou deux, nous allons vaincre la maladie."

En attendant, si ne vous vous sentez pas capable de trouver un remède contre la calvitie, grâce à votre iPhone, vous pouvez encore faire une pause, désactiver les notifications, supprimer certaines applications et prendre le temps de vous reconnecter.