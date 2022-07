Pharrell, Offset, 21 Savage... Il faut qu'on parle du casting fou de l'album de Calvin Harris

Calvin Harris a donc confirmé la date de sortie de son nouvel album Funk Wav Bounces Volume 2.

En avril dernier il avait annoncé sortir un album "l'été prochain" sans avoir donné plus de détails, mais on sait à présent qui sera présent, quant à la date de sortie : ce sera le 5 août prochain.

Tout le rap game est là

Composé de 14 titres, on vous donne les collabs les plus cools sur l'album. Et vous n'êtes pas prêt : il y aura 21 Savage, un featuring Dua Lipa et Young Thug, Offset sur un morceau avec les chanteuses Tinashe et Normani, Jorja Smith et Lil Durk sur le morceau Somebody Else, Snoop Dogg en featuring avec la rappeuse Latto, et enfin un morceau avec Pharrell et Pusha T.

Un summer album

La cover ne laisse pas de doute planer, ce sera un album pour l'été. Reste à savoir dans quel mood seront partis les artistes.

Pour rappel le Funk Wav Bounces Vol. 1 était sorti en 2017, il y avait déjà Pharrell, Snoop Dogg et l'album avait très bien fonctionné.

Funk Wav Bounces Vol.1 - Calvin Harris

Le morceau Feels avec Katy Perry a dépassé des records par exemple.

On est super curieux d'écouter ce prochain album, en espérant qu'il soit à la hauteur de nos attentes.