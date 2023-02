Pharrell Williams, figure mode depuis les années 2000

La nouvelle est tombée hier après quelques semaines de spéculations : Pharrell Williams récupère la direction artistique des collections hommes de Louis Vuitton. Les connaisseurs avaient flairé l'info depuis un bon moment. En effet, depuis le décès de Virgil Abloh l'an dernier, le poste était vacant. Dur de reprendre le flambeau après celui qui a révolutionné les collections de la maison... Mais cela ne devrait pas effrayer Pharrell, qui n'en est pas à son premier projet mode.

Sa créativité pluridisciplinaire

Depuis deux décennies, plus personne n'est surpris de voir des musiciens se lancer dans la mode ou des acteurs dans la chanson. Si les écarts entre les professions se sont amincies entre tous ces pôles, c'est notamment dû à la volonté des maisons de luxe de mettre le pied en dehors de leur héritage pour perdurer dans le temps et être en contact avec de plus jeunes générations.

Pour Pharrell, sa relation avec la mode a commencé très peu de temps après le début de sa carrière musicale. Bien qu'il se soit imposé dans la musique au début des années 90, c'est dans les années 2000 qu'il a officiellement enfilé sa casquette de designer. À travers sa recherche artistique, Pharrell a beaucoup voyagé. C'est quand il a posé ses valises à Tokyo que sa vision de la mode a changé. Il y rencontrait NIGO, le designer derrière le label A Bathing Ape et actuel directeur artistique de la maison Kenzo.

Ensemble, ils décident de fonder en 2003 la griffe Billionaire Boys Club, en ajoutant à l'équation Toby Feltwell, actuel directeur créatif de Cav Empt. La marque initialement apparue dans un clip du chanteur, finit par collaborer avec Reebok quelque temps après. Il créera ensuite le sous label ICECREAM, désormais directement associé au BBC.

En 2005, il commence sa collaboration avec Louis Vuitton sur une collection de lunettes de soleil en collaboration avec NIGO, son ami de longue date. À ce jour, les paires sont encore des best-sellers de la maison. En accord avec l'univers de LV, il remet le couvert en 2008 et sort une gamme de bijoux cette fois-ci, autour du symbole du blason. Présentés à la Fashion Week Couture, les pièces qu'il réalise confirment alors son statut de designer.

La carrière de Pharrell prend de pLus en plus d'importance, mais il ne s'arrête pas là dans ses collaborations. Au contraire, il s'intéresse de plus en plus au design et réalise une série de chaises en 2008 pour la célèbre galerie d'art contemporain Emmanuel Perrotin.

Il continuera sa trajectoire plus "lifestyle" ensuite et collaborera sur la création d'un livre et d'un vélo. En 2014, il rentre dans l'écosystème Uniqlo pour une capsule sous la direction artistique de NIGO. La même année, il est le visage du parfum Comme Des Garçons, collabore également avec La Durée sur une boite de macarons et va même apparaître dans la nouvelle campagne Chanel au côté de Cara Delevingne. Pharrell est alors l'influence mode à suivre et n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour installer de nouvelles tendances.

Parmi ses marques de prédilections, Adidas, avec laquelle il collabore à plusieurs reprises sur des collections autour des chaussures, de la superstar à la Stan Smith en allant jusqu'au vestiaire de la marque de sportswear.

En ce qui concerne Louis Vuitton, la succession de Virgil Abloh était compliquée à trouver. Décédé des suites d'un cancer en novembre 2021, il faisait parti des grands noms de l'avenir de la mode. Durant ses années dans la maison, il avait redéfini les codes de Louis Vuitton et avait donné une nouvelle image de la mode à travers son minimalisme et ses engagements sociaux. Aujourd'hui, c'est à Pharrell de reprendre le flambeau, et ce, dès sa première collection à la Fashion Week Homme Printemps Été 2024 en juin prochain.

Une décision reçue avec beaucoup de joie par les adeptes de l'artiste mais qui rassure également les amoureux de la maison.