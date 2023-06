Philippe Katerine et le rap français : une grande histoire de love

Les grandes génies de l’espèce humaine ont su atteindre l’excellence dans de nombreux domaines simultanément : Leonard De Vinci était aussi bon peintre qu’ingénieur, en plus d’être inventeur, anatomiste et mathématicien ; René Descartes a marqué l’histoire de la physique, de la philosophie, et des mathématiques ; Eratosthène était géographe, astronome, musicien, et mathématicien. A cette longue liste de personnages hors du commun s’ajoute l’inévitable Philippe Katerine : acteur, réalisateur, écrivain, auteur-compositeur-interprète, dessinateur, moustachu … comme tous les grands hommes, le Vendéen cumule un nombre incalculable de casquettes.

Si on le connaissait surtout pour ses rôles au cinéma ou pour ses chansons pleines d’humour et/ou de détresse, il s’est beaucoup fait remarquer ces dernières années par les fans de rap français : freestyles légendaires, featurings avec Alkpote ou Oxmo Puccino, admiration sincère pour PNL … Katerine est devenu le portrait-robot d’un rappeur français lambda. Difficile d’y voir une tentative opportuniste de séduire la jeune génération, on ressent plutôt un amour sincère pour l’énergie et la créativité de la scène actuelle. Philippe Katerine est un véritable amoureux du rap français, et l’a prouvé à de nombreuses reprises.

Il est fan de So la Lune

De passage au micro de Muxxa et Olivia sur Mouv fin avril, Philippe Katerine a expliqué que le rap constituait l’essentiel de ses écoutes, et que sa petite obsession du moment était So la Lune. On est donc face à un réel amateur, puisque malgré la belle ascension de l’auteur de Fissure de vie ces derniers mois, tout le monde ne s’est pas forcément penché sur son œuvre. On apprécie donc de voir que Katerine n’est pas du genre “j’adore le rap, je suis fan d’Orelsan” : il s’agit d’un réel passionné, qui cherche, creuse, et ne se limite pas aux artistes les plus accessibles. Si Muxxa remarque un “délire commun” au niveau des voix, on imagine tout de même assez difficilement une collaboration, les univers artistiques de l’un et de l’autre étant relativement éloignés … même si on ne sait jamais : après tout, qui aurait pu envisager un feat Katerine - Alkpote ?

La rencontre légendaire avec Alkpote

La scène se déroule en décembre 2017 aux micros d’une célèbre émission de radio animée par Fred Musa : en pleine promo pour la réédition de son album Flip, Lomepal réunit autour d’une même table un panel d’artistes parmi lesquels Alkpote et Philippe Katerine. Improbable, la rencontre va devenir légendaire. Après un démarrage un peu mou, le chanteur vendéen tombe sous le charme de l’Empereur de la Crasserie dès qu’il l’entend prononcer ses premiers mots (dans l’ordre : “pute”, “pute”, “pute”, “pute”, et “pute”). Si sa curiosité est piquée, on remarque sur son visage qu’il est véritablement épaté par la technicité du premier couplet d’Alk. Surtout, il est mis à l’aise par le vocabulaire fleuri du rappeur, et enchaine directement sur un couplet salace : l’amour devient réciproque. A partir de là, l’entente artistique entre les deux saute aux yeux et aux oreilles, l’un fait les backs de l’autre, et la vidéo devient rapidement légendaire.

Le feat avec Alkpote

Après ce freestyle resté dans les mémoires, on cherche forcément à capitaliser sur la fusion inattendue de ces deux grosses personnalités artistiques. On a donc droit à une vidéo sponsorisée par les Produit Laitiers , histoire de faire exploser un peu plus le compteur d’improbabilité, et à un featuring extrait de l’album Monument, l’un des deux albums d’Alkpote chez Sony. Amour est un titre qui tire plus vers l’univers de Katerine, on retient particulièrement le clip à la hauteur des attentes, avec Philippe en couche-culotte, Alk dans un corps de nourrisson, et des boîtes de playmoputes sous le sapin.

Une vraie analyse de la musique de PNL

De passage dans l’émission de Canal Plus En Aparté, Philippe Katerine s’est confié sur de nombreux sujets, notamment son admiration pour la musique de PNL. Là où beaucoup de personnalités publiques ont exprimé leur intérêt pour le groupe sans trop savoir en expliquer les raisons, Katerine a encore une fois prouvé qu’il était avant tout un passionné : “C’est une musique que je pourrai jamais faire de ma vie, ça me parait très loin, très mystérieux, et donc complètement adorable”. Il ne s’arrête pas là, évoquant son intérêt pour les différents champs lexicaux utilisés par Ademo et N.O.S, avant d’ajouter que cette musique “très mélancolique” était un reflet de notre époque. Une vraie analyse, donc, et pas un simple “Au DD, tu streames ?”, qui nous démontre une fois de plus qu’on a affaire à un fan de rap.

Les nombreuses connexions avec Lomepal

Plus que le feeling avec Alkpote, c’est avec Lomepal que Katerine semble avoir trouvé une véritable âme-soeur artistique. Freestyles, featurings, rencontre autour d’un grec , carte blanche commune chez France Inter … on ne sait pas jusqu’où est allée l’amitié entre les deux artistes, mais ça ne nous étonnerait pas de les voir partir en vacances ensemble. Avant d’être fan des rappeurs avec qui il travaille, on a donc le sentiment que Katerine cherche à connecter avec des humains qui en valent la peine, et à établir des relations de confiance.

Il a invité Oxmo Puccino sur son album

On peut rapprocher Katerine de So la Lune pour son timbre de voix atypique, d’Alkpote pour l’élocution et le personnage un peu freak, de Lomepal pour le côté rock’n’roll, mais alors personne n’avait vu venir le featuring avec Oxmo. Extrait de Confessions, sorti en 2019, le morceau a finalement du sens (si tant est qu’on puisse trouver du sens chez Katerine), et constitue l’une des bonnes performances récentes du rappeur, plutôt rare au micro ces dernières années. Bon, Katerine, si t’as le pouvoir de faire revivre les rappeurs en pause artistique depuis trop longtemps, ramène-nous Karlito ou Hifi.

Le feat avec MC Circulaire

Ca colle déjà un peu plus au personnage : déjà, le blaze est digne d’un épisode de Groland ; ensuite, on parle du fondateur du ploucsta rap, auteur de titres comme RnB de ruelle, Renault Fuego, ou Plouc et fier. Attention tout de même, MC Circulaire n’est pas forcément un adepte du rap parodique : derrière les vannes se cache un mec fier de représenter les zones rurales, franchement peu citées dans le rap français. Brandissant régulièrement le drapeau vendéen, il semblait logique qu’il tente d’approcher l’un des plus célèbres artistes locaux, Philippe Katerine. Le contraste entre les styles de l’un et de l’autre est tout de même assez frappant, mais l’essentiel est la solidarité entre artistes pour soutenir le Vendée Les Herbiers Football lors de son joli parcours en Coupe de France 2017-2018. A noter que le titre est produit par Myth Syzer, lui aussi Vendéen.